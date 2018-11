Governo, Savona smentisce le dimissioni: "E' il sogno del Corriere che...".

Ennesima fake news, questa volta del Corriere della Sera, che punta a destablizzare il governo Lega-M5S. Il quotidiano di Via Solferino spara la notizia bomba: il ministro Savona non solo non esclude le dimissioni ma avrebbe affermato che oltre alla manovra va cambiato anche il governo.



Passa qualche ora e lo stesso ministro degli Affari europei smentisce categoricamente: "E' il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento", si legge sul sito della Reuters, che ha interpellato Savona.



In precedenza il vicepremier Salvini aveva commentato: "Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo. Io oggi sui giornali ho letto che non parlo con Di Maio mentre ci ho parlato l'ultima volta pochi minuti fa. Quindi lasciamo perdere i gossip, i retroscena. Lasciamoli ai giornali scandalistici. C'e' un Paese da governare".