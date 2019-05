Decreto Sicurezza bis, Cdm rinviato. Lega: ok prima delle Europee, M5s frena

Il passo avanti lo ha fatto il premier Conte invitando - dopo una pausa dei lavori del Cdm convocato per un esame preliminare sul dl sicurezza e sul dl famiglia - i due vicepremier Salvini e Di Maio al dialogo. Ma al momento le posizioni, viene riferito, resterebbero ancora distanti, anche se alcune modifiche al testo sono gia' state apportate. Non e' servito dunque il confronto per cercare di modificare il testo, per venire incontro alle perplessita' emerse anche dal Colle, secondo quanto illustrato dal presidente del Consiglio all'inizio del Cdm. Il Movimento 5 stelle ha intenzione di accogliere i rilievi del Quirinale e allo stesso tempo ha sottolineato di essere pronto a lavorare in modo sereno con il partito di via Bellerio. "Sono stati accolti suggerimenti e fatti gli ultimi miglioramenti a un decreto che combatte camorristi, scafisti e teppisti, dando piu' forza e tutela alle forze dell'ordine", il commento della Lega.

Di Maio e Salvini non si sono parlati durante il Consiglio dei ministri. E' stato Conte ad intervenire, con il ministro dell'Interno che ha chiesto quali sono i punti sui quali ci sarebbe l'opposizione del Quirinale. "Sono pronto a restare tutta la notte a palazzo Chigi, sono pronto al voto", aveva sostenuto Salvini. Ma servira' dunque una nuova riunione, da tenersi probabilmente mercoledi' o giovedi'. "Siamo certi che ci sara' approvazione in settimana, lavoriamo per il bene del Paese", hanno spiegato fonti leghiste. Ma il Movimento 5 stelle e' pronto ad allungare l'esame a dopo le Europee.

Anche M5S ritiene - viene spiegato - che l'Italia non debba piu' essere l'unico approdo. Abbiamo dato tanto ed ora e' bene che cominci a dare qualcun altro, in Europa. Al contempo, consideriamo e rispetteremo - questa la posizione dei pentastellati - qualsivoglia raccomandazione il Colle riterra' dover assumere nei confronti del provvedimento.

Durante il Cdm di ieri sera e' stato nominato al vertice delle Fiamme gialle il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana. Alla Ragioneria dello Stato come segretario generale arriva Biagio Mazzotta. E' arrivata l'investitura definitiva per Pasquale Tridico al vertice dell'Inps ed e' stata approvata, salvo intese, la riforma della magistratura onoraria. Il consiglio dei ministri è stato poi rinviato a mercoledì o a giovedì in attesa di un chiarimento con il Quirinale.