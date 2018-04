Governo, si alza lo scontro. Quirinale verso il mandato alla Casellati

Sergio Mattarella attendera' di sentire dalla viva voce dei leader in parlamento la loro posizione sulla crisi siriana, elemento fondamentale di una futura politica estera del paese, poi mercoledi' o al piu' tardi giovedi' trarra' le tue conclusioni per uscire dal labirinto di veti che sta bloccando la politica italiana.

Tutti si attendono un colpo d'ala del Presidente della Repubblica ma nessuno cede di un millimetro. Anzi se possibile ieri si e' registrato un incancrenimento dello scontro tra i partiti tanto che dal Colle, diplomaticamente, si fa notare come si sia preso atto che non sono arrivati input dalle forze politiche.

Matteo Salvini ha chiesto al M5s di rispettare il centrodestra ed ha chiuso al dialogo con il Pd su un governo di responsabilita'; Di Maio ha minacciato di chiudere in pochi giorni uno dei due forni aperti se la Lega proseguira' a restare in uno schema di centrodestra unito; il Pd ha chiuso la porta a un dialogo politico con il M5s.

La parola stallo ormai e' un eufemismo per raccontare l'incomunicabilita' tra i diversi leader. Non a caso ieri, ricordando l'omicidio di Roberto Ruffilli da parte delle Br, Mattarella ha lodato il suo impegno per esaltare i valori delle riforme ma anche del pluralismo, con l'unico obiettivo degli "interessi generali del Paese", e' in un messaggio alle Caritas diocesane ha sottolineato come il tempo nuovo si deve affrontare "superando sterili spinte all'individualismo che rischiano di alimentare egoismi, paura, sfiducia". Parole dette in contesti diversi e senza l'obiettivo di influenzare i partiti, ovviamente, ma chiaro segno del pensiero generale del Presidente. Che si attenderebbe dunque una assunzione di responsabilita' da parte delle forze politiche, tanto piu' da quelle che si candidano a governare il Paese.

Mercoledi' o giovedi', dunque, sara' il Capo dello Stato a dover sciogliere l'intricata matassa. Sul tavolo restano le due ipotesi principali: preincarico a Salvini o Di Maio oppure mandato esplorativo a Casellati o Fico. Tutte e quattro le soluzioni hanno punti a favore e controindicazioni e il Presidente sta esaminando con attenzione ogni ipotesi, valutando anche le conseguenze di eventuali mosse successive. Infatti Salvini ha gia' fatto sapere che non vorrebbe il preincarico, stessa cosa vale per Di Maio, mentre il mandato esplorativo dovrebbe avere una indicazione di ambiti e limiti temporali.

La scelta, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe cadere sulla Casellati, appena insediata alla guida di Palazzo Madama. Se andrà così, lei dovrà farsi allestire in fretta uno studio a Palazzo Giustiniani e preparare un calendario di incontri nel tentativo di avvicinare le posizioni e sbrogliare i nodi di un accordo che fino alla settimana scorsa pareva quasi fatto.

In ogni caso, a parte la contrarieta' a un voto anticipato e, con sfumature diverse, a un governo del presidente che invece attira Fi ma non solo, le opzioni sono ancora tutte sul tavolo. Ma i partiti sono avvisati: ancora 48 ore e una scelta dovrebbe arrivare.