Di Maio: "La nascita del governo? Dipende dal voto su Rousseau"

Governo: Di Maio, M5s si attiene a Rousseau, voto è determinante

"È una non notizia, è ovvio che il Movimento si attiene a Rousseau. Se si pensa che la piattaforma non ha valore, è perché non si conosce il M5s. È determinante". E' il ragionamento, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, che avrebbe fatto Luigi Di Maio ai suoi.

Governo: Di Maio rivendica lavoro fatto e pensa a riforma targata M5s

Non si torna indietro ed, anzi, si lavorerà a una riforma equilibrata che si presume venga affidata al M5s nel confronto con i nuovi partners se il nuovo esecutivo nascerà. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, riunisce ministri e sottosegretari pentastellati a palazzo Chigi e rivendica l'azione di governo portata avanti fino ad ora. Di nomi e caselle si potrebbe discutere solo da domani. Un saluto alla squadra che ha in questi 14 mesi lavorato al suo fianco, viene riferito, e la prospettiva di proseguire sul programma del Movimento 5 Stelle con i punti elencati sin dal primo giorno di consultazioni al Quirinale. Con l'auspicio che ci sia una certa continuità. Ma di nomi e ruoli non si è mai parlato. Quello che è emerso dalla riunione, stando a quanto riferiscono fonti parlamentari, è che il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte vorrebbe assegnare nuove deleghe e creare dunque nuovi ministeri, come quello dell'Innovazione. Dal Partito democratico, tuttavia, viene fatto sapere che, se l'idea c'è, "non se ne è ancora parlato durante i colloqui con Conte". Alla squadra di governo del movimento, Luigi Di Maio ha sottolineato l'importanza delle questioni affrontate e del lavoro svolto. Un lavoro che va rivendicato anche sul fronte delle autonomie regionali.

Governo, Sibilia: Di Maio deve avere ruolo primo piano

Quale dev'essere il ruolo di Di Maio? "Non è che io scelga il ruolo di Di Maio. Io ritengo debba essere un ruolo di primo piano, perché è il nostro capo politico ed è giustissimo che porti avanti le politiche del M5S. Se non lo fa lui chi lo deve fare". A dirlo è Carlo SIBILIA, sottosegretario al Viminale, dopo l'incontro con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. "Io penso che stiano facendo tutto loro (il Pd, ndr) sulla questione della vicepresidenza, a noi non interessa. Il mio obiettivo è risolvere i problemi dei cittadini", ha rimarcato SIBILIA.

GOVERNO: SIBILIA, 'SE RETE DICE NO, M5S TRARRA' CONSEGUENZE'

"Se la rete non lo vorrà, il M5S prenderà la sue conseguenze". Lo dice Carlo SIBILIA, a proposito del voto sull'accordo di governo con il Partito democratico previsto domani sulla piattaforma Rousseau.

GOVERNO: SIBILIA, 'AL LAVORO PER ITALIANI, DIBATTITO SU POLTRONE LO LASCIAMO AD ALTRI'

"Abbiamo fatto un gran lavoro insieme in condizioni difficili! Grazie a Luigi Di Maio e a tutta la squadra. Abbiamo lavorato solo nell'interesse degli italiani. Ora lasciamo agli altri i dibattiti sulle poltrone. Spero che il MoVimento 5 Stelle avrà ancora un ruolo di primo piano per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ma questi desideri passano dal voto dei nostri iscritti che sapranno indicarci il meglio". Lo ha dichiarato il sottosegretario Carlo SIBILIA all'uscita dall'incontro di saluto tra i componenti di governo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Chigi.

GOVERNO: SIBILIA, 'SE ISCRITTI M5S CAPIRANNO NOSTRO SFORZO SI ANDRA' AVANTI'

La base M5S su Rousseau potrebbe dire di no all'accordo col Pd. "Assolutamente sì, questa è una caratteristica del Movimento 5 Stelle. L'abbiamo portata avanti anche nell'altro accordo, la stessa cosa poteva succedere anche con la Lega: se vinceva il no non si andava avanti". Così Carlo SIBILIA, parlando ai giornalisti dopo la riunione con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. "Se i cittadini capiranno questo sforzo che stiamo facendo, e io me lo auguro, si andrà avanti facendo le cose per il bene del Paese", ha aggiunto il sottosegretario al Viminale.