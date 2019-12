Governo smentisce: "Nessuna modifica su reddito di cittadinanza e quota 100"

Dopo l'approvazione della manovra, non e' all'ordine del giorno dell'agenda di Governo alcuna revisione ne' di quota 100 ne' del reddito di cittadinanza. Lo precisano fonti di palazzo Chigi, smentendo le ricostruzioni odierne apparse sugli organi di stampa.

CICCHITTO: 'RIDIMENSIONARE REDDITO DI CITTADINANZA PER TROVARE RISORSE CRESCITA'

"L'unico modo per trovare risorse per la crescita attraverso la riduzione della pressione fiscale sulle imprese è quello di azzerare quota cento e di ridimensionare il reddito di cittadinanza". Lo scrive in una nota Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.