Governo: Speranza: "Più fondi a sanità, li verseranno le banche"

Portare da 114,5 a 118 miliardi il finanziamento della sanita' pubblica, cancellando il superticket da 10 euro su visite e accertamenti, dando al contempo il via a un grande piano di assunzioni. Il tutto facendo pagare il conto a banche, assicurazioni e fondi di investimento. E' il piano del neo-ministro della Salute, Roberto Speranza, cosi' come lo illustra in un colloquio con la Stampa in cui dice di dover "ancora mettere la testa sulla sanita' perche' la mia nomina e' arrivata inaspettata". Ma precisa: "la priorita' qui come altrove e' ridurre le diseguaglianze rafforzando il sistema pubblico". "Su come farlo - aggiunge - qualche idea e' gia' nel disegno di legge che ho presentato un anno fa alla Camera". "Troveremo fondi - spiega Speranza - grazie alla riduzione della quota di interessi passivi deducibili per le banche"