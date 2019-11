Governo strabico, vede solo in una direzione. Va bene aiutare Venezia ma il Salento merita lo stesso rispetto

Nemmeno di fronte alle calamità naturali i signori del Governo riescono ad agire equamente. Il Premier Giuseppe Conte ha garantito 20 milioni, immediati, come primi fondi per gli interventi urgenti a sostegno del capoluogo lagunare duramente colpito. Questa decisione va bene, per noi va benissimo, Venezia e il Veneto meritano rispetto, e meritano di poter ricostruire ciò che è stato devastato: lo stesso rispetto però lo merita il Salento.

Siamo stanchi di essere considerati l’ultima ruota del carro; il maltempo ha distrutto le nostre marine e non solo. Sta rischiando di mettere in ginocchio aziende e famiglie. Tra i luoghi più colpiti ci sono Porto Cesareo, Gallipoli, Nardò, Ugento e Leuca e si rischia veramente il collasso. Dove sono i parlamentari salentini rosso-rosso-gialli? A Venezia?

Un plauso doveroso soltanto all’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, eletto nella nostra Circoscrizione, che si è mosso celermente con la Commissione europea. Tutti gli altri dove sono? Chiediamo urgentemente che il trattamento per il Salento sia equiparato a quello ottenuto da Venezia. Noi i nostri danni li stiamo calcolando, il Premier Conte e i parlamentari salentini rosso-rosso-gialli si muovano per decidere quali possono essere le somme da stanziare immediatamente”.

* Esecutivo regionale Lega

Presidente MRS