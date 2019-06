Governo, telefonata Di Maio-Salvini. "Avanti col contratto". "No al voto"

Governo, Conte: il dialogo tra i due vicepremier è una buona premessa - Il Presidente Conte valuta positivamente, secondo quanto si apprende, il fatto che dopo la conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il ritorno al dialogo è una buona premessa - proprio come auspicato ieri nel discorso di Conte - per procedere nella giusta direzione.

Si diradano le nubi sopra il cielo del governo. In mattinata c'è stata una "lunga e cordiale" telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Fonti di entrambi i partiti confermano il colloquio e definiscono il clima tra i due vicepremier "positivo".

Sarebbe stato Di Maio a prendere l'iniziativa, sentendo il leader della Lega. Una telefonata, la sua, che secondo i beninformati era attesa dal responsabile del Viminale per seppellire l'ascia di guerra. Nonostante le difficoltà, lo scambio tra i due avrebbe ora riportato un po' di sereno. E non è escluso, a questo punto, che un incontro potrebbe tenersi a breve, tra oggi e domani (più probabile), ma a questo punto senza il premier Giuseppe Conte, in partenza per il Vietnam salvo cambi di programma dell'ultimo minuto.

Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti di entrambi i partiti, nel corso della telefonata - durata quasi 25 minuti - il titolare del Viminale avrebbe rassicurato l'alleato di governo: "Non ho alcuna intenzione di andare alle elezioni anticipate a settembre, non mi interessano le urne. Voglio solo lavorare per il bene del Paese. Ci sono ancora tante cose da faree tante risposte da dare ai cittadini". Dal canto suo, il vicepremier pentastellato avrebbe risposto: "Rispettiamo il contratto di governo e abbassiamo tutti i toni nel segno della lealtà, come ha detto ieri il premier Conte". Garantendo poi che "il M5S non è contrario né alla flat tax né all'autonomia regionale. Sediamoci intorno a un tavolo e i nodi si risolvono come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo sullo Sblocca-Cantieri". A quel punto Salvini si sarebbe detto "disponibile" ad un faccia a faccia "nel più breve tempo possibile", concordando con l'esigenza di "rispettare il contratto di governo".