Governo, vertice a cena Conte-Salvini-Di Maio: focus su investimenti-autonomia

Governo, Conte: vertice a tavola su investimenti e autonomia

"Vertice a tavola con i vicepresidenti Luigi di Maio e Matteo Salvini per parlare di investimenti, decreto sblocca cantieri, autonomia regionale". Queste le parole che il premier Giuseppe Conte ha postato sul suo account Instagram dove ha postato un foto di una confezione di frappe di carnevale e ha parlato dell'incontro in corso a Palazzo Chigi con i due vicepremier.

Governo: Salvini "soddisfatto" da incontro con Di Maio-Conte

Matteo Salvini si dice "molto soddisfatto" dall'incontro di stasera con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. "Si va avanti su investimenti, sblocca cantieri e autonomia", fa sapere il vicepremier leghista. Dallo staff del ministro dell'Interno si aggiunge che si e' trattato di un "incontro cordiale". "Dopo le consultazioni in Sardegna - si sottolinea - i tre si sono ritrovati stasera a Palazzo Chigi per una cena veloce e per fare il punto economico dell'agenda di governo". "Codice degli appalti, parola d'ordine semplificazione, sbloccare opere pubbliche e cantieri, corsia veloce per l'autonomia: questi alcuni dei temi affrontati dai tre esponenti di governo", sottolineano le stesse fonti.

Governo: a vertice nodi Rai e Inps, ma nessuna decisione su nomine

Oltre ai temi investimenti, cantieri e autonomia, durante la cena a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno sfiorato anche altri due dossier spinosi. In primo luogo, riferiscono fonti leghiste, il piano industriale Rai presentato dall'ad Fabrizio Salini sul quale il ministro dell'Interno avrebbe ribadito le perplessita' del suo partito. In secondo luogo, sarebbe stato fatto un passaggio sul tema nomine. Per quanto riguarda l'Inps, M5s auspica che a breve il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 'sblocchi' la nomina di Pasquale Tridico a commissario, mentre la Lega preme per la designazione di Mauro Nori a sub commissario. Poi c'e' la partita del rinnovo dei consigli di amministrazione delle participate per le quali entro una settimana Cassa depositi e prestiti devono presentare le liste. Stando a quanto viene riferito, pero', sul capitolo nomine non sarebbe stata presa alcuna decisione definitiva.