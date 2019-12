Governo, Zingaretti: "Conte alleato del Pd. Ma serve programma condiviso"

GOVERNO: ZINGARETTI, 'BASTA AVVERSARI, ORA AGENDA CONDIVISA'

"Basta con gli avversari, bisogna ricostruire una prospettiva di alleanza". Così Nicola Zingaretti, ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "Basta polemiche, costruiamo un'agenda condivisa e realizziamola", l'appello del leader dem.

GOVERNO: ZINGARETTI, 'UN PASTICCIO SE NON SI TIENE ALTA QUALITA''

"Può diventare un pasticcio se non si tiene alta l'asticella della qualità di questo governo". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite di Mezz'ora in più. "Il governo vada avanti ma deve ricostruire la fiducia nel Paese" e questo deve farlo "anche combattendo il costo dell'incertezza", aggiunge.

GOVERNO: ZINGARETTI, 'CONTE E' UN ALLEATO DEL PD'

"Conte non è nel Pd, è un alleato del Pd". Lo dice a Mezz'ora in più il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Se un presidente che prima stava di là, ora dice 'sto meglio nel campo del centrosinistra' per me è un fatto positivo", prosegue Zingaretti, che aggiunge: "Io ero contro il fatto che Conte fosse premier ma nel momento che c'è lui abbiamo il dovere di governare insieme e al meglio". E ancora: "Non è che regalo il Pd a Conte, ma dobbiamo costruire un campo alternativo a Salvini".

MILLEPROROGHE: ZINGARETTI, 'BENE RINVIO PIANO INNOVAZIONE, SERVIVA CONFRONTO'

"Ieri è arrivato in Consiglio dei ministri un testo che tratta cose delicatissime, che andava verificato prima sul merito. Doveva esserci un confronto che non c'è stato. Ha fatto bene Franceschini a sospendere e chiedere di entrare nel merito". Lo dice a Mezz'ora in più Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a proposito del Piano Innovazione.

GOVERNO: ZINGARETTI, 'ABBIAMO DOVERE ETICO E MORALE DI FERMARE DESTRE'

"Abbiamo il dovere etico e morale di fermare queste destre con il buongoverno". Lo dice a Mezz'ora in più, su Rai3, il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

5G: ZINGARETTI, 'SU HUAWEI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE TIMORI COPASIR'

Sulla vicenda Huawei "le preoccupazioni del Copasir vanno prese in seria considerazione". Lo ha detto a Mezz'ora in più Nicola Zingaretti, segretario del Pd. "Se c'è un pericolo per la nostra sovranità bisogna riflettere per garantirla", ha aggiunto.

L.ELETTORALE: ZINGARETTI, 'PRIORITA' E' TOGLIERE DI MEZZO PESSIMA LEGGE'

"Noi siamo gli unici al tavolo a spingere per un maggioritario a doppio turno, ma la priorità è togliere di mezzo questa pessima legge elettorale". Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite di Mezz'ora in più.