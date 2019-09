Governo, Zingaretti: al lavoro per l'Italia con ottimismo

"Stiamo lavorando con pazienza, serietà per un governo di svolta vera perché questo è quello che serve all'Italia, per riaccendere l'economia e tagliare le tasse per l'Italia". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. "Siamo fiduciosi e ottimisti e continueremo a lavorare per il risultato".