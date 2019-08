Governo, Zingaretti: "Pronti alla sfida. Fermare idee e persone pericolose"

"Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si decidera' solo quale governo ma anche il destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese. Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Da subito tutti al lavoro, insieme, per fare vincere l'Italia migliore". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Zingaretti: pronti alla sfida per far vincere Italia migliore

"Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si decidera' solo quale governo ma anche il destino della nostra democrazia,della collocazione internazionale del nostro Paese. Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi". Lo scrive su facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Da subito tutti al lavoro,insieme,per fare vincere l'Italia migliore".

Governo: Zingaretti, taglio parlamentari? Basta trucchetti Di Maio

"Dico a Di Maio: non ricominciate con i trucchetti per rimanere incollati alla poltrona. Se non c'e' un governo, bisogna ridare la parola agli italiani subito". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a In Onda, su La7 rispondendo alla domanda se voterebbe la riforma del taglio dei parlamentari. "Metto la firma sul fatto che, dopo il taglio dei parlamentari, ci sara' qualcuno che chiedera' un altro provvedimento e poi un altro e un altro ancora", ha aggiunto Zingaretti.

Governo: Zingaretti, crisi o no su Salvini rimangono ombre

"Oggi prendiamo atto che il ministro degli interni ha paura di quello che sa, che ha su di se' troppe ombre. La crisi si superera' con le urne, ma le ombre rimangono tutte". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a In Onda, su La7.