Governo, Zingaretti: "Lavoriamo per l'Italia. No ad altri picconatori"

"Noi ribadiamo una scelta di sperimentare le alleanze. Sorrido quando dicono 'non vogliamo un accordo storico'. Mi fanno sorridere. Io dico solo che non si governa fra avversari politici. E quando dico 'vocazione unitaria' parlo ai leader, ma soprattutto alle persone che ci guardano. Governiamo per l'Italia e non per accrescere noi stessi dando picconate alla coalizione". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convention del Pd.

Governo: Zingaretti, combatteremo per rivedere dl Salvini

"Io dico e confermo che abbiamo combattuto ad agosto per alzare l'asticella dell'accordo di governo, ma e' ovvio che noi ci battiamo per rivedere i decreti Salvini che generano paura, insicurezza e discriminazione". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convention del Pd.

Governo Zingaretti: via dl sicurezza e si' a ius soli e culturae

"Ci battiamo perche' al piu' presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo faremo". Cosi' Nicola Zingaretti. "Faremo una legge per parita' salariale tra donne e uomini - ha assicurato -, ma per raggiungere l'obiettivo e non per mettere bandierine e avere un'intervista sui giornali. Ci vuole serieta' non comizi", ha concluso urlando Zingaretti.

GOVERNO: ZINGARETTI, 'PREPARIAMO NEI PROSSIMI GIORNI UNA NUOVA AGENDA'

"Al presidente Conte diciamo prepariamo già da oggi e nei prossimi giorni una nuova agenda di governo secondo gli accordi ma anche secondo le esigenze dell'Italia: l'Ilva non deve chiudere e riaccendiamo l'economia italiana". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Tutta un'altra storia.

Pd, Zingaretti: "Partito giustizia sociale per indirizzare potere"

"E' il tempo del coraggio della proposta, di offrire un modello della societa' e della vita, e' il tempo di ricostruire piuttosto che distruggere, e' il tempo di un nuovo Pd fondato su pochi, chiari e semplici principi, scelte di campo: il Pd e' il partito dello sviluppo e della giustizia sociale". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convention del Pd tornando su quanto detto nel corso della mattinata da Lorenzo Guerini e Giorgio Gori, sul rischio di cedere alla "tentazione della rappresentanza" senza offrire una proposta di governo di centrosinistra: "Stiamo dicendo le stesse cose, perche' la giustizia sociale corregge e indirizza il potere, che ha bisogno della politica. La giustizia da' una misura alle forme, La giustizia e' liberta'".