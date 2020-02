Governo, Zingaretti: "Va bene se dà risultati e non scalda poltrone"

ZINGARETTI: GOVERNO VA BENE SE DÀ RISULTATI E NON SCALDA POLTRONE

“Il Governo va bene se produce risultati, non se scalda le poltrone”. Andare al voto o meno “non è un problema del Pd, il tema è fare quello che è più utile all’Italia. Credo che oggi la cosa più utile sia avere questa maggioranza, mettere in campo delle politiche di sviluppo e crescita senza perdere neanche un giorno. Ora dobbiamo pretendere che questa maggioranza metta in campo politiche che per noi sono anche già definite”. Così a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti.

ZINGARETTI: CORONAVIRUS/ SISTEMA SANITARIO HA REAGITO BENE, NEGATIVO CHI È STATO CON LA COPPIA CONTAGIATA

“Il sistema sanitario per fortuna ha reagito bene, appena c'è stato un piccolo allarme sono partiti tutti i protocolli per cercare le persone entrate in contatto con la coppia. Per fortuna la buona notizia e che sono risultati negativi sia coloro che lavoravano in albergo, che l'autista della macchina che li ha accompagnati. Teniamo alta la vigilanza ma nessun allarmismo. Il sistema ha funzionato e il monitoraggio continua”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti, parlando della coppia di turisti positiva al coronavirus a Roma.

ZINGARETTI: CORONAVIRUS/ ECCESSI NON VANNO IMITATI. MANGIARE AL RISTORANTE CINESE? MI HA DATO UN’IDEA

Evitare i ristoranti cinesi o impedire l’accesso ai cinesi nei negozi “sono eccessi che non vanno imitati perché non c’è francamente questa dimensione del problema e casomai coloro che a questo punto potrebbero avere questo problema non sono solo cinesi. Ci dovremmo affidare a un sistema di monitoraggio che funziona”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti.

Commentando la volontà del sindaco di Milano Giuseppe Sala di organizzare un’iniziativa nel quartiere cinese meneghino per evitare la psicosi, Zingaretti ha commentato: “fa bene, bisogna dare messaggi rassicuranti, che non significa rimuovere il pericolo o la necessità di fare vigilanza, però non bisogna neanche fare cose inutili più legate all’emotività che alla ragione”. E alla domanda se si recherà anche lui a mangiare in un ristorante cinese ha risposto: “mi ha dato un’idea, non ho nessun problema, la cucina cinese mi piace”.

ZINGARETTI: CORONAVIRUS/ SALVINI È UN CREATORE DI PAURE, BENE MELONI CHE PRENDE DISTANZE

“Salvini è un creatore di paure, ce ne sono già troppe naturali, quando non ci sono le deve creare. Crea paure e si candida a rappresentarle, racconta i problemi ma non li sa risolvere. È molto triste che su un caso molto delicato come quello di un’epidemia possibile legata a questa infezione, addirittura su questo si voglia lucrare”. Così a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti. “Ho letto con piacere – ha proseguito - che Meloni e altre forze di centrodestra hanno preso le distanze. Se non ci si unisce come sistema Paese di fronte a un rischio come quello di un virus, allora cosa altro deve unirci?”.

ZINGARETTI: PRESCRIZIONE/ NO A PROCESSI A VITA, SERVONO TEMPI UMANI

“Crediamo che non si possa stare sotto processo a vita, perché questo è ingiusto per gli accusati e le vittime. Chi chiede giustizia ha diritto di averla e per avere giustizia serve una sentenza, che deve arrivare in tempi umani, perché non si può stare all’infinito sotto processo. Se si troverà un compromesso, come mi auguro, saremo tutti contenti, altrimenti il Pd porterà avanti la propria linea”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti, parlando della riforma della prescrizione.

ZINGARETTI: AUTOSTRADE/ NO AD ASSOLUZIONI O PROCESSI A PRIORI. GOVERNO PRENDERÀ DECISIONE PIÙ GIUSTA

“Le convenzioni con dei privati sono dei patti, i patti prevedono che il concessionario faccia alcune cose, determinati investimenti. Il Governo deve verificare se questi investimenti e questi patti sono stati rispettati, perché è in gioco la sicurezza dei cittadini. Quello che non va fatto è l’assoluzione o il processo a priori, neanche in questo caso. Non vale per una concessione, vale per tutte le concessioni. Il Governo ha fatto bene a dicembre a introdurre delle norme, ad essere più forte e autorevole. Ora mi auguro che il Governo, entrando nel merito, prenderà la decisione più giusta”. Così a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti

ZINGARETTI: LEADER M5S? NON FACCIO NOMI, MOVIMENTO FARÀ LE SUE SCELTE

“Non farò mai nomi e non mi permetterò mai di interferire nella vita politica degli altri. Mi auguro che il M5S faccia le sue scelte. Quello che posso garantire è che il PD parlerà al Paese con le sue idee, i suoi programmi e con uno spirito unitario, perché questo è quello che fa la differenza”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti parlando del prossimo leader del M5S. Rispondendo poi a una domanda sul peso del Pd nel governo, Zingaretti ha risposto: “prima si diceva che il PD di Zingaretti era subalterno, adesso si dice che il PD di Zingaretti è arrogante, forse bisogna semplicemente dire la verità. Noi siamo una forza seria, responsabile, che guarda al futuro e vuole ottenere risultati”.

ZINGARETTI: D'ALEMA PRESIDENTE DI LEONARDO? È UN GOSSIP

“È la prima volta nella mia vita che sento una cosa di questo genere, credo che siano dei gossip, che fanno tanto divertire chi li scrive e qualcuno che commenta”. Così a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il segretario del PD Nicola Zingaretti commentando l’indiscrezione che vorrebbe Massimo D’Alema come prossimo presidente dell’azienda Leonardo.