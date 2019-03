Grande Oriente d’Italia, la nuova Giunta Tutti gli uomini del Gran Maestro Bis

Grande Oriente d'Italia, alle urne per decretare il Gran Maestro e la nuova Giunta

Domenica 3 marzo ha visto una grande partecipazione dei fratelli Maestri nella giornata elettorale del Grande Oriente d'Italia, fondato nel 1805. Rappresenta la più antica e numerosa istituzione massonica italiana: conta oltre 23 mila iscritti distribuiti in più di 860 logge

Con grande senso di appartenenza e consapevoli di quanto fosse fondamentale la partecipazione all'evento per il Bene supremo dell’Ordine 10.211 fratelli maestri sui 16.946 aventi diritto al voto, con una percentuale del 60,26 per cento, si sono recati alle urne negli Orienti di tutta Italia per esprimere democraticamente la propria preferenza.

"Liberi, Uniti, Fieri. Per un mondo migliore"

Sono 9413 voti quelli ottenuti dall'unica lista presentata "Liberi, Uniti, Fieri. Per un mondo migliore", appartenente al Gran Maestro uscente Stefano Bisi. Un netto miglioramento rispetto alle votazioni del 2014 dove aveva ottenuto 5315 preferenze.

Stefano Bisi, eletto nuovo Gran Maestro.

Nella giornata di sabato 8 marzo la Commissione Elettorale Nazionale riunitasi a Villa il Vascello ha proceduto, come da regolamento, alle procedure di controllo e verifica previste ratificando il voto espresso dai fratelli maestri.

E' stata cosi decretata e sancita la nuova giunta del Grande Oriente d’Italia per il quinquennio 2019-2024 risulta quindi regolarmente eletta ed è composta dal Gran Maestro Stefano Bisi, dai Gran Maestri aggiunti Antonio Seminario e Claudio Bonvecchio, dal Primo Gran Sorvegliante Sergio Monticone, dal Secondo Gran Sorvegliante Marco Vignoni, dal Grande Oratore Michele Pietrangeli e dal Gran Tesoriere Giuseppe Trumbatore.

L’insediamento del Gran Maestro e dei membri della Giunta, secondo prassi avverrà durante la Gran Loggia di Rimini in programma il 5, 6 e 7 aprile prossimi.