Gregoretti, chiesto il rinvio del voto. Salvini: “M5s non ha dignità né onore”

Gregoretti, la maggioranza chiede il rinvio del voto su Salvini

Il Movimento 5 stelle, il Partito democratico e Italia viva hanno chiesto - si apprende - un rinvio del voto della Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, presentata dal Tribunale dei ministri di Catania sulla vicenda della nave della Guardia costiera Gregoretti, bloccata alla fine del mese di luglio in Sicilia con 131 migranti a bordo. La richiesta arriva dopo la decisione di ieri della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama di sospendere l'attività dell'Aula e delle commissioni dal 20 al 24 gennaio in vista del voto per le elezioni regionali del 26.

Gregoretti, Salvini: "Il M5s chiede il rinvio? "E' senza onore e senza dignità"

“Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità”. Lo dice Matteo Salvini, commentando la richiesta del Movimento 5 Stelle che vorrebbe rinviare il voto sul caso Gregoretti dopo le elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna.

Gregoretti, Gasparri propone il ‘no’ al processo su Salvini

“Il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità, senatore Maurizio Gasparri, è relatore per il caso Gregoretti e ha presentato la relazione nella quale propone il diniego dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini", annuncia la senatrice Erika Stefani "a nome di tutti i componenti leghisti della Giunta per le immunità". "È evidente che l’allora ministro dell’Interno avesse agito col coinvolgimento attivo di tutto il governo, per difendere l’interesse nazionale”, aggiunge.

Gregoretti, Gasparri: “C'è il coinvolgimento politico di Conte”

Sulla vicenda Gregoretti "sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico governativo" del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "comprovato innanzitutto dall’assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte da lui operate”. Lo scrive - si apprende - il presidente della Giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, nella relazione con la quale propone di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, presentata dal Tribunale dei ministri di Catania.