Gregoretti, Chigi: mai discusso in Cdm. Di Maio: vedo Salvini un po' impaurito

MIGRANTI. GASPARRI: VOTO GIUNTA SENATO? PROBABILE 20 GENNAIO - "Oggi abbiamo fatto il calendario. In Giunta abbiamo incardinato il caso. Daremo a salvini 15 giorni chiedere di essere sentito dalla Giunta o per produrre una memoria scritta. Poi, per questo caso e per tutte le materie che la Giunta deve dirimere, abbiamo fissato riunioni il giorno 8 gennaio alle ore 14, il 9 gennaio alle 8.30, lunedi' 13 gennaio alle ore 15.30. Il 20 gennaio alle ore 17, e' stata fissata la seduta in cui presumibilmente si andra' al voto sulla vicenda" Gregoretti. Lo dice il senatore Maurizio Gasparri (Fi), presidente della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari.

Migranti: nota P.Chigi, mai discusso Gregoretti in Cdm - "La questione relativa alla vicenda della nave 'Gregoretti' non figura all'ordine del giorno e non e' stata oggetto di trattazione nell'ambito delle questioni 'varie ed eventuali' nel citato Consiglio dei Ministri (31 luglio 2019, ndr), ne' in altri successivi". E' quanto e' scritto sul caso Gregoretti in una nota firmata dal Segretario generale di Palazzo Chigi e inviata l'11 ottobre scorso al Tribunale dei ministri di Catania, citata nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini.

Migranti:5s,seguiamo legge ma se caso Gregoretti e' diverso.. - "Noi applichiamo la Costituzione e la legge, le persone sono sempre persone, la dignita' va sempre preservata ma se i fatti sono diversi e se l'azione governativa in un caso c'era e in un altro no, verra' adeguatamente valutato con un approfondito studio delle carte". L'ha detto Elvira Evangelista, capogruppo per il m5s nella Giunta delle immunita' parlamentari che valutera' il caso Gregoretti-Salvini. Alla domanda se il Movimento ricorrera' al voto della piattaforma Rousseau, come fece per l'autorizzazione a procedere sul caso della nave Diciotti, la senatrice ha risposto: "Adesso non si puo' sapere", e ha ribadito: "Di Maio ricorda benissimo la vicenda del caso Gregoretti: allora l'azione governativa era completamente diversa e Conte aveva gia' delle interlocuzioni con l'Ue ed era stato gia' attivato il criterio della re-distribuzione dei migranti. Quindi la situazione politica e governativa era completamente diversa".

Migranti: Di Maio, Salvini? Lo vedo un po' impaurito - "Mi pare che Salvini abbia sempre detto 'mi voglio far processare, non ho niente da temere'. Adesso fa la vittima al contrario. Mi sembra sia ben chiaro che la questione Gregoretti non e' come la questione Diciotti. Quest'ultima fu una decisione del Governo, la Gregoretti fu propaganda dell'allora ministro Salvini. Ora lo vedo un po' impaurito ma e' evidente che ognuno si deve prendere le sue responsabilita'". Lo afferma da Brindisi Luigi Di Maio commentando le parole di Matteo Salvini. "Io penso - ha spiegato Di Maio - che sia ben chiaro che la questione Gregoretti non e' la questione Diciotti. La vicenda Diciotti fu una decisone di Governo, la questione Gregoretti fu propaganda del ministro Salvini che a un certo punto ha cominciato ad annunciare il blocco delle navi delle nostre forze militari, delle nostre forze di sicurezza. Perche' quella non era una ong, era una nave dei nostri corpi di sicurezza. Ha cominciato ad annunciare questi blocchi via tweet". "Ci sono - ha ricordato infine - tutte le mie dichiarazioni di quei giorni, che dico di rispettare gli uomini in divisa, e i nostri uomini che erano su quella nave".

Gregoretti: Salvini, decisioni prese con Di Maio e Conte - "Ci sono i fatti, le carte, le mail che dimostrano che fu una decisione collegiale. I decreti sicurezza li abbiamo approvati insieme e no agli sbarchi anche". Cosi' Matteo Salvini torna sulla vicenda della Gregoretti, intervenendo a 'L'aria che tira'. Le decisione sono state prese con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte? "Assolutamente - risponde il segretario leghista -. Se poi qualcuno per amor di poltrona cambia idea...". "Se vogliono mandarmi a processo, andro' a processo. Mi crea imbarazzo sapendo quanto costano questi processi alla collettivita'. Avvocati mi dicono che dovrei preoccuparmi, rischio fino a 15 anni". Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Di Maio? Un piccolo uomo...". Cosi Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confagricoltura a Roma, commentando il si' del M5s all'autorizzazione a procedere contro di lui per il caso Gregoretti .