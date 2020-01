Gregoretti, Gasparri: "Conte bugiardo". La mail del 26 luglio inviata da Chigi

“Se in aula nessuno avrà nulla da obbiettare, verrà considerata approvata questa decisione e quindi la magistratura potrà processare Salvini. In Aula invece 20 senatori potrebbero presentare un ordine del giorno in dissenso dalle conclusioni raggiunte e si voterebbe. Ma vorrei entrare un attimo nel merito. Conte è un bugiardo, le prove sono evidenti nei suoi confronti. Lo dimostro, lo posso sfidare pubblicamente. Il 26 luglio, il giorno dopo l’arrivo della nave Gregoretti con i clandestini a bordo, il consigliere diplomatico di Conte, Benassi, manda una email a Massari, rappresentante diplomatico italiano a Bruxelles. I due si scrivono, è tutto il racconto è depositato agli atti. Il consigliere Benassi scrive nell’email: “Currently on the ship Gregoretti”, cioè in questo momento sono sulla nave Gregoretti. Quindi la Presidenza del consiglio sapeva che le persone erano sulla nave, ha chiesto questa suddivisione”. Così Maurizio Gasparri, senatore di FI, presidente della Giunta delle Immunità questa mattina a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.



ECCO LA MAIL DEL 26 LUGLIO 2019 DI CUI FA RIFERIMENTO IL SENATORE GASPARRI