Grillo a Roma, lungo applauso dei senatori 5s. "Sardine? Igienico-sanitari”

Beppe Grillo e Davide Casaleggio hanno partecipato all'assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle. Dopo la loro presenza al convegno sull'innovazione – in cui è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – si sono infatti recati a Palazzo Madama. Al loro arrivo, il cofondatore del Movimento 5 Stelle è stato accolto da un lungo applauso degli eletti pentastellati. Non è da escludere, secondo quanto apprende l’Agi da ambienti parlamentari, che Beppe Grillo possa partecipare anche alla riunione dei deputati prevista per le 20:15

Sardine, Grillo: “Vogliono pulire la società, non è sbagliato”

Lasciando il tempio di Adriano a Roma, il comico genovese ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano cosa ne pensasse delle sardine, il neonato movimento civico: “Le Sardine sono un movimento igienico sanitario e vogliono un po' di pulizia, non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Questo è un movimento che non ricorda il Movimento all'origine”.

Grillo ai cronisti, “Mascherina per proteggermi da voi”

Sempre uscendo dal tempio di Adriano, a Roma, Beppe Grillo ha indossato una mascherina sul volto e ha scherzato con i cronisti: “E’ per proteggermi da voi, dai vostri virus con quei microfoni. Siete pieni di batteri” ha aggiunto.