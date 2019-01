Grillo al Quirinale? No della Lega. "E niente Mattarella bis..."

"Non mi sembra realistico. E' un uomo che si è sempre chiamato fuori dalla politica e da ogni ruolo istituzionale. Non vedo francamente come potrebbe assumere ora, o comunque nel 2023, un incarico di questo tipo". Il senatore della Lega Simone Pillon, interpellato da Affaritaliani.it, boccia l'ipotesi lanciata da Affari di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, presidente della Repubblica (clicca qui per leggere l'articolo).

Grillo potrebbe essere un capo dello Stato del Cambiamento, proprio come il vostro governo, del Cambiamento. No?

"Penso che debba esserci per quel ruolo una figura di garanzia per tutti".

E lei, da senatore della Lega, chi vorrebbe al Quirinale?

"Mi piacerebbe che ci fosse un uomo della Lega".

Umberto Bossi?

"Ho detto un uomo della Lega".

Nome?

"Non brucio nessuno...".

E l'ipotesi di un Mattarella bis?

"Onestamente spero di no".