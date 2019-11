Grillo era un fascista per il Pd. Oggi il Dc Beppe ci rifila il MES...

Sarebbe interessante raccogliere i titoli dei giornali, gli articoli, le immagini, in cui Beppe Grillo veniva raffigurato come un pericoloso fascista ma sono certo, purtroppo, che non basterebbe metà del territorio nazionale e, qualora si aggiungessero le testate online (limitandoci magari a un formato Times New Roman con carattere di dimensione 10…), probabilmente non sarebbe sufficiente metà del continente europeo.

Chi come me per anni lo ha difeso da queste aggressioni insensate in questo momento non può che constatare che il ciarpame giornalistico italico, sensibile al portafoglio infinito delle lobbies mondialiste e dell’austerità, adesso quasi beatifica la decisione di imperio (la seconda da agosto) di Grillo di forzare l’indirizzo politico del m5s.

Vi immaginate se la base avesse preteso una alleanza col PD e Grillo avesse deciso in modo così autoritario di allearsi con Forza Italia? Si sarebbe riempito l’intero globo terracqueo di altre tonnellate di cazzate (stesso dicasi nel caso di un prete che avesse fatto cantare “Azzurra libertà” di Berlusconi in chiesa…).

E mentre l’Italia è sempre più martoriata dalle sciagure idrogeologiche vorrei ricordare a Grillo che il vecchio Beppe avrebbe accusato il PD di “opulenta ossequiosità” ai dettami di Bruxelles, ricordandogli che senza soldi si crolla!

Oggi invece il m5s cerca di trovare una via democristiana per rifilarci addirittura il MES (!) senza farsene accorgere dai cittadini, infarcendo il tutto di sorrisi sicuri ed alto politichese.

Ricordo che il carrozzone MES si spaccia come un sistema per aiutare i paesi come il nostro (no grazie facciamo da soli…) ma in realtà vuole istituzionalizzarsi per salvare le banche tedesche con le nostre tasse ed un domani con i nostri conti correnti ed i nostri beni immobili. Deutschebank ha titoli tossici per 24 volte il PIL della Germania e circa 3 volte il PIL dell’intera UE compresi i paesi che detengono ancora la propria moneta: se fosse stata una banca italiana cosa ci facevano, ci invadevano coi panzer? (https://ilmanifesto.it/grosso-guaio-alla-deutsche-bank/.)

Definisco il MES carrozzone perché lo hanno addirittura materializzato dedicandogli uffici e dipendenti, probabilmente nullafacenti e raccomandati intenti a girarsi i pollici in attesa di piazzare il sedere magari nell’Europarlamento.

In questo quadretto Grillo che fa? Definisce pericoloso Salvini probabilmente per inserirsi nel codazzo di bugiardi e parassiti che utilizzano il tema migratorio per i propri scopi semplificandolo stereotipicamente in buoni e cattivi e chiamando in causa il fascismo a sproposito; inutile ricordare che Beppe anni fa sosteneva più o meno questo “non fatevi manipolare le emozioni su questo tema, esso va affrontato con razionalità” ed adesso magari avrebbe detto più semplicemente “li prenda Macron” (quel fascista) apice di un paese, la Francia, che sfrutta i migranti e li costringe a emigrare (leggasi Franco CFA, leggasi multinazionali) cercando di dirottarli nel nostro paese per indebolirlo geopoliticamente e socialmente.

Buongiorno Italia, buongiorno Maria (per dirla alla Toto Cutugno) ma di italiani veri ai vertici del m5s non ce n'è traccia.