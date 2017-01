Grillo - Farage: la farsa continua

Come ogni farsa dopo il prologo e il pezzo centrale ora c’è il finale da operetta con il ritorno dei deputati di Grillo con Farage dopo che avevano provato a “fuggire” nel gruppo liberale che non li ha voluti.

Naturalmente ci sono motivi pratici e cioè senza i grillini Farage rischierebbe l’esistenza del gruppo (e dei relativi soldi e benefit) e quindi ha chiuso un occhio professando però una minaccia: “i matrimoni si possono riprendere se chi ha sbagliato paga”.

Insomma una storia squallida che degrada non solo i partiti coinvolti ma le stesse istituzioni europee dimostrando, oltretutto, che tutto il mondo è Paese e quando c’è da cuccare anche gli inglesi e non solo gli italiani ci vedono benissimo.

Sono questi gli atti che provocano pubblico disgusto nella pubblica opinione allontanando le persone per bene dalla politica.

Non è ammissibile che si compiano giravolte da bambini; così finirà per crollare qualsiasi residuo di autorevolezza dei partiti e delle istituzioni.

Quello che ci rimette di più è pero ora Farage che verrà considerato come un quaquaraquà (come diceva Sciascia) di nessun peso politico mentre grillo sta compromettendo seriamente con la raggi a Roma e queste uscite europee la possibilità di governare in Italia.