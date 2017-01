Grillo insegue Salvini su migranti ed euro

Sul sito del Parlamento c'è anche la situazione patrimoniale di Beppe Grillo, che non è deputato nè senatore, ma che è incluso nella lista dei tesorieri e dirigenti di partito. Il leader del M5S ha dichiarato un reddito imponibile di 147.531 euro. Nella dichiarazione di Grillo, così come in quella dell'anno precedente, compaiono la villa di Marina di Bibbona con box e terreno pertinenziale; un appartamento a Rimini con box; un box a Valtournenche (in Val d'Aosta); un appartamento a Megeve, in Francia, con due posti auto; e uno anche Lugano con posto auto e cantina. Grillo dichiara poi una Mercedes classe A del 2002 e un Suzuki Burgman del 2001. Sul fronte delle partecipazioni nelle società, il leader M5S dice di avere 10 azioni della Banca Popolare Etica; una quota del 98% della Bellavista, società di Genova; e un'altra quota (del 99%) della Gestimar S.r.l, società a responsabilità limitata sempre di Genova

"Li considero un beneficio per l'umanità. La politica internazionale ha bisogno di uomini di Stato forti come loro". Parla di Donald Trump e Vladimir Putin il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che, in un'intervista esclusiva al settimanale francese Journal du Dimanche, si dice "abbastanza ottimista" sul presidente degli Stati Uniti, mentre liquida come "un fallimento assoluto" il bilancio dell'Ue.

Dialogo tra Usa e Russia. Dure le critiche nei confronti della politica estera dell'amministrazione Obama, definita "un disastro". Per Grillo "il sogno del mondo intero" è che due "giganti" come Stati Uniti e Russia dialoghino. "Trump sembra moderato, i media hanno deformato il suo punto di vista"

Protezionismo, modello da imitare. Alcune idee del tycoon sono, per Grillo, sensate e da prendere a modello: "Ho letto uno dei suoi libri - aggiunge il leader di M5s - nel quale scrive cose sensate sulla necessità, per esempio, di riportare l'attività economica all'interno degli Stati Uniti". Un modello che andrebbe seguito: anche l'Italia deve adottare misure protezioniste per potenziare il 'made in Italy'.



Fallimento Ue. Quanto all'Unione Europea, "il suo bilancio è un fallimento totale. È un apparato enorme, con due Parlamenti, a Bruxelles e a Strasburgo, per accontentare i francesi... Sono a favore di un'Europa diversa, in cui ciascuno Stato possa adottare il proprio sistema fiscale e monetario", ha detto, ribadendo di essere favorevole a un referendum sull'euro.

Migranti. Non mancano, nell'intervista, le critiche alla gestione dell'emergenza migranti: i profughi che arrivano in Italia sono obbligati dalle regole europee a chiedere asilo nel primo Paese di ingresso, mentre loro vorrebbero andare via.