Grillo è la vera anima del M5S

Penso che il M5S sia un partito che sia abbia raccolto le ideologie più retrograde della sinistra. Non ne ho mai fatto mistero nei miei articoli come ho sempre pensato, e lo penso ancora, che Grillo volesse diventare segretario del PD ma la vecchia nomenklatura prima e Renzi (sostenuto da Napolitano) dopo gli abbiano impedito di inglobare questo partito ormai marcescente nel suo cosiddetto Movimento.

La vera anima rappresentativa del M5S è Fico, un personaggio tipico della sinistra, che non ha remore nel farsi fotografare con il pugno chiuso e alzato, emblema di quell’ideologia che ha distrutto il Paese, che vuole diritti per tutti, che dietro i suoi lauti compensi proclama falsamente la dignità per tutti, l’uguaglianza per chichessia senza meriti. E’ uno come Fico che rappresenta benissimo la devastante ideologia dell’uno vale uno, dell’ipocrisia, dell’alienazione culturale del Paese. Di Maio si è trovato nella situazione di essere lì quasi per caso, incarnando un ruolo palesemente forzato, che stenta a mantenere gli equilibri interni. Grillo lo ha lasciato dov’è per un tornaconto politico. Al Circo Massimo si è visto, anche se in toni più sgualciti e dimessi, il caos intellettuale e culturale di questo pseudo partito senza capo né coda. Grillo non ha esitato ad attaccare il Presidente della Repubblica ma ha totalmente confuso la causa con l’effetto. Siamo reduci da un pessimo Presidente e ora ne abbiamo uno forse ancora peggio.

Nella testa di Grillo è la figura istituzionale che non va e non la persona. Un grave errore di valutazione. Un Presidente della Repubblica che veramente avesse a cuore il Paese sarebbe stato risoluto su tante cose. Come capo delle Forze Armate non avrebbe tollerato sconfinamenti illegittimi come quelli che stanno facendo i francesi a Ventimiglia; avrebbe provveduto personalmente a risolvere fermamente la situazione ai massimi livelli diplomatici. Un Presidente della Repubblica che tutelasse la Costituzione avrebbe immediatamente abolito l’obbligo della parità di bilancio inserito inopinatamente nella Carta.

Un Presidente della Repubblica corretto non avrebbe mai ricevuto Draghi in gran segreto e avrebbe chiamato in modo del tutto trasparente il rappresentante di competenza del Governo. Un Presidente della Repubblica avrebbe sostenuto la riforma della giustizia che tanto male sta facendo a questo Paese invece di tacere su tante ingiustizie fatte della casta dei giudici. Potrei continuare ma quello che mi preme far capire è che non la sua figura che non va ma la persona stessa. Grillo è solo un distruttore, una persona fondamentalmente negativa, che non serve alla politica; almeno a quella vera, fatta di idee e relazioni ad alto livello, di competenze e relazioni internazionali.

E’ solo un buffone, mestiere che ha sempre fatto. Se questo governo resterà in sella fino al 2023 non lo so, so però che le sfide da affrontare e vincere saranno tante e su tanti fronti, che i poteri che cercheranno quotidianamente di mettere alla prova la coalizione saranno sempre più agguerriti, che i mezzi di informazione spareranno sempre più forte, strumentalizzando ogni passo falso. Un giornale come Repubblica è giunto a fare l’equazione populismo con fascismo. Siamo veramente al delirio sia storico che culturale.

Quando leggo un personaggio come Scalfari che dà del razzista a Salvini solo perché cerca di limitare l’immigrazione clandestina che costa miliardi alle casse dello Stato, porta delinquenza ed instabilità sociale e culturale, bene, allora possiamo dire che c’è malafede. E il problema è che la vera anima del M5S è della stessa opinione. E questo deve seriamente preoccupare. Come deve preoccupare che il serbatoio grillino pesca tra i nullafacenti del Sud, mentre Salvini cerca di salvaguardare la borghesia produttiva del Nord.

Mi è sembrato anche fuori luogo l’intervento impacciato e quasi da subalterno che ha fatto Conte sul palco del Circo Massimo. Non c’era convinzione nelle sue parole, non c’era la passione di chi trascina la gente, di chi parla in maniera convincente. Un portavoce senza voce e idee, nella perfetta ottica grillina.

La verità Grillo l’ha detta in occasione di un suo show a Locarno: voleva il dialogo con il Pd, parlava di acqua pubblica, di temi cari alla sinistra. “Non mi hanno voluto. E adesso il Pd è morto. Non ha più una narrazione, non sa cosa dire alla gente”. “Era barboso l’ebetino (Renzi), ma quanto è noioso questo che sembra un maggiordomo (Martina)”. In fondo Grillo è un comunista, un ricco comunista molto simile a quei radical chic che tanto dice di odiare.