Grillo: "Manifestazione di Milano? Razzismo falso problema"

Grillo: razzismo falso problema, e' solo mediatico

"Un falso problema", un fenomeno "esclusivamente mediatico". Beppe Grillo rompe il suo silenzio sull'attualita' politica e prende di petto la manifestazione di sabato a Milano: "250.000 persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico", attacca dal suo Blog il cofondatore M5s. "Ma Sala - riprende - lo definisce momento spartiacque... ed ha ragione. Chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo - incalza Grillo - ma soltanto un crescente egoismo sociale". "Ma allora - domanda - cosa sta succedendo? Sembra che il paese non voglia confrontarsi con i suoi 'veri fantasmi'. Se fosse una manifestazione contro l'egoismo, contro il mors tua vita mea, ne sarei felice. Ancora di piu', se fosse una manifestazione contro la mafiosita', i favori e le caste... ma - e' la stoccata del Garante M5s - stiamo soltanto sognando"

Tav: Grillo ribadisce il no, usare miliardi per sostenere poveri

"Il paese sceglie falsi problemi: piuttosto che decidere di sostenere i suoi milioni di poveri preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna ed altre questioni che non esistono". Cosi', dal suo Blog, Beppe Grillo che nella critica alla manifestazione antirazzista di sabato a Milano, di fatto torna a ribadire un fermo no al Tav e un implicito sostegno a un'altra posizione identitaria per M5s - di cui e' Garante - cioe' misure come il reddito di cittadinanza.

Grillo: cita Shakespeare contro 'frou frou Pd in nebbie primarie'

Si scaglia contro un Paese che "piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting", Beppe Grillo. Il Garante M5s torna a confrontarsi, senza tanti giri di parole, con l'attualita' politica partendo dalla manifestazione antirazzista di ieri a Milano, contestandone proprio il motivo fondante, liquidato come "fenomeno mediatico" e "falso problema". Una situazione che Grillo giudica "terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret invece che lotta". "Persi nelle nebbie delle primarie si ritrovano nel 'vuoto nulla impannocchiato in fronzoli'", dice allora proprio nel giorno della consultazione dem per l'elezione del segretario, mettendo tra virgolette un verso dai Sonetti di Shakespeare: e' il 66, quello il cui incipit e' 'e stanco imploro pace dalla morte, vedendo il merito nascer mendico, e il vuoto nulla impannocchiato in fronzoli'.