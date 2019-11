Grillo non ferma la critica interna a Di Maio. Morra: "M5s torni senza leader"

Non si ferma lo scontro interno al Movimento Cinque Stelle, nonostante Beppe Grillo abbia blindato la leadership di Di Maio. Uno dei leader, infatti, dell'assalto al ministro degli Esteri continua a chiedere un cambiamento interno. "Il Movimento e' in una fase di transizione, di difficolta', come ammesso dallo stesso Luigi Di Maio. Riconoscere un problema e' il primo passo per risolverlo. Sono convinto che attraverso il dialogo si evitera' l'implosione del Movimento e che la nostra sparizione avverra' solo, come da programma, una volta esaudito il nostro obiettivo di cambiamento. Nel caos, come ha ricordato Beppe Grillo, si possono cogliere le migliori opportunita'". Lo dice il senatore M5s Luigi Morra, intervistato dal Corriere della Sera. Tornando sulla sua affermazione che 'l'uomo solo al comando scoppia', Morra afferma di aver "ripreso una riflessione dello stesso Luigi in merito all'uomo solo al comando. Il Movimento nasce leaderless, senza leader. Questa era una nostra caratteristica differenziante dalla vecchia politica, dunque un punto di forza. Credo la si debba recuperare perche' l'intelligenza collettiva permette di risolvere i problemi assai meglio dell'intelligenza individuale".

M5S: DESSI' RISPOLVERA VECCHIO POST GRILLO, 'IO SONO UN ROMPICOGLIONI'

"'Un Movimento di rompicoglioni. Ti senti anche tu un rompicoglioni? Mettici la faccia: scrivilo su Twitter con #IoSonoUnRompicoglioni e spiega perché non smetterai di farlo. Non diamogli tregua!'. Beppe Grillo, 18 Marzo 2015. Me pareva de ricordà qualcosa! State tranquilli, da domani la faccio finita, si torna al lavoro e ricomincio a fare il soldatino ubbidiente come piace a voi...". Lo scrive su Fb il senatore M5S Emanuele Dessì, rispolverando un vecchio post del Blog di Grillo.