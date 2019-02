Grillo: pace con Di Maio? Mai litigato. Il vicepremier: la minoranza si adegua

"Non c'e' mai stato un bisticcio". Lo afferma Beppe Grillo, uscendo dall'hotel Forum, a chi gli chiede se abbia fatto pace con Luigi Di Maio. E a chi gli ricorda le sue parole di ieri ("Di Maio ha solo 32 anni ci vuole un po' di pazienza") Grillo risponde con una risata.

M5s: Di Maio, con Grillo e Casaleggio accordo su organizzazione - "Abbiamo pranzato insieme e abbiamo convenutotutti che ci sia bisogno di una organizzazione del Movimento, sia alivello nazionale che locale, in modo tale da essere competitivi anchealle amministrative". Cosi' Luigi Di Maio al termine del vertice conBeppe Grillo e Davide Casaleggio all'hotel Forum DI Roma. "Tutti speranoche anche dopo le amministrative il Movimento sia in calo anche alivello nazionale. E' la solita sciocchezza ma a livello amministrativodi Regioni e di comuni dobbiamo essere piu' competitivi. Per farlo - haaggiunto - a breve inizieremo una discussione con i nostri iscritti siasull'organizzazione del Movimento sia su alcune regole che riguardano iconsiglieri comunali".

M5S, Di Maio: tutti d'accordo su necessità nuova organizzazione - "Abbiamo pranzato insieme e conveniamo tutti quanti che ci sia bisogno di un'organizzazione del Movimento sia a livello nazionale che a livello territoriale per essere competitivi alle amministrative". Così Luigi Di Maio uscendo dall'Hotel Forum dopo il pranzo con Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

Diciotti: Di Maio, espellere dissenzienti? Minoranza si adegua - "Non ho notizie su questo. Non rilascio dichiarazioni sui se". Cosi' Luigi Di Maio risponde ai cronisti che, al termine del vertice con Grillo e Casaleggio, gli chiedono se saranno espulsi i senatori M5s che voteranno a favore dell'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, sul caso Diciotti, senza dunque rispettare la volonta' degli iscritti. "La nostra forza - ha aggiunto il capo politico M5s - e' la partecipazione della democrazia diretta. I nostri iscritti sono stati al centro del dibattito pubblico per giorni e questo e' un mio grande orgoglio. Non credo che si debba usare quel risultato per discorsi alla Cirino Pomicino o alla Prima Repubblica". "E' chiaro che se si decide su una linea, sono contento se sento dei parlamentari dire che si adegueranno. Anche io a volte sono stato in minoranza ma - ha rimarcato Di Maio - mi sono adeguato a votare perche' quello e' un momento di unione".

M5S, Di Maio: ora parlare di regole consiglieri Comuni - "Ci sara' una discussione" con gli iscritti del movimento sull'istituzione di un'organizzazione nazionale e territoriale e su "alcune regole che riguardano i consiglieri comunali". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio al termine del vertice con Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Da giorni, nel M5S si e' aperta una riflessione sulla possibilita' di derogare al limite dei due mandati per quanto riguarda i consiglieri comunali.