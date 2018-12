Grillo 'scisso' tra mente e corpo: "Non perdete la vostra umanità"

Pochissimi minuti, in cui Beppe Grillo si mostra nell'ormai tradizionale 'contro-discorso' di fine anno, in un video su facebook in cui 'scinde' la sua mente dal corpo. E di fatti, il cofondatore del Movimento 5 stelle compare solo attraverso lo schermo di un ipad in cui scorrono le immagini del suo volto, mentre il corpo e' di un'altra persona, un uomo nudo molto muscoloso. "Sono ormai a livelli oltre la perfezione. Non sono neanche piu' l'elevato, non so piu' che cosa augurarvi, non so piu' neanche che anno sia, ormai ragiono per secoli, ormai ho diviso la mia mente dal corpo", esordisce Grillo. "Il mio corpo lo potete vedere, e' un corpo, un sogno e i sogni sono la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo: sono dentro questa singolarita' che mi permette di non soffrire, di non avere piu' paure e ansie, una meraviglia statica, sono dentro i ricorsi attuativi che arrivano da una tecnologia sempre piu' potente e mi permettono di vivere in un bozzolo universale. Non so che cosa sto dicendo - aggiunge l'ex comico genovese - sto cercando di riflettere su chi saro' nel prossimo secolo. Questi frammenti di umanita' che mi pervadono, e che non voglio perdere... questa mente che ormai non so come viaggia, non voglio perdere la mia coscienza e il mio augurio e' che non perdiate la vostra umanita': rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo e sul vostro computer comparira' un tasto: schiacciatelo e vi arriveranno gli "auguri a te e famiglia". Non perdete la vostra umanita', In alto i cuori, se li avete ancora", conclude. Il video termina con la scritta: "To be continued".