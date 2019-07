I 5 Stelle: "Nessun dialogo col Pd. Salvini in Aula rafforza il governo"

Presidente D’Uva, ha detto che Salvini dovrebbe riferire in Aula. Perché?

“Ho solo ricordato che altri ministri prima di lui hanno risposto all’appello delle Camere. E sono convinto del fatto che Salvini e la Lega in generale ne possano uscire rafforzati. La chiarezza è forza, soprattutto se sei al governo”.



Ci saranno ripercussioni sull'esecutivo?

“Al contrario: ci saranno benefici per il governo, appena le cose saranno chiarite e trasparenti. Anche per questo abbiamo subito preparato una proposta di legge per istituire una commissione d’inchiesta sui finanziamenti alle forze politiche. E sono contento che i segnali che arrivano dalla Lega sulla commissione d’inchiesta siano tutti positivi”.



Come sono i rapporti nella maggioranza, si sono irrigiditi?

“Con il mio omologo della Lega, Molinari, ho sempre lavorato molto bene e continuo a farlo”.



Anche sulla manovra si rischiano dei conflitti con la Lega: Di Maio ha detto che non ci sono risorse per la Flat Tax...

“No, Di Maio ha solo detto che se si fa una proposta bisogna anche pensare alle coperture. E mi sembra ovvio. Quello che si può fare da subito invece è un intervento deciso sul cuneo fiscale. Abbassiamo le tasse sui contratti di lavoro, così aiutiamo le imprese ad assumere nuovi lavoratori”.



La Lega è d’accordo?

“Non ho ancora incontrato nessuno contrario al taglio delle tasse...”.



Non è servito a nulla il tavolo di Salvini con i sindacati?

“Gli incontri servono sempre. Ogni contributo è ben accetto, poi è chiaro che le decisioni di prendono in un’altra sede. L’importante è condividere il percorso e ascoltare tutti. So che Conte ha accettato il suggerimento di Di Maio ad organizzare una cabina di regia a Palazzo Chigi, coinvolgendo tutte le parti sociali. Mi sembra un’ottima notizia”.



Da giorni si vocifera di trattative tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd...

“Lo escludo nel modo più assoluto! L’unica maggioranza possibile è quella attuale. Col Pd non c’è dialogo, si stanno confermando un partito attento solo ai bisogni di pochi. E gli episodi sconcertanti di questa mattina con gli insulti alla Businarolo dimostrano che sono pieni di contraddizioni”.