I Comunisti di Rizzo: falso storico da Alberto Angela

COMUNICATO DEL PARTITO COMUNISTA DI MARCO RIZZO

Anche il programma condotto da Alberto Angela non ha resistito alla tentazione della falsificazione storica anticomunista, affermando che l'URSS consegnò propri cittadini ebrei ai nazisti. La discriminazione razziale in Unione Sovietica non è mai esistita, basti ricordare che una parte rilevante dei dirigenti bolscevichi erano di origine ebraica, anche tra i più stretti collaboratori di Stalin. L'URSS fu rifugio per migliaia di ebrei che scappavano dalla Germania. L'Armata Rossa liberò gran parte dei campi di sterminio nazisti, tra cui quello di Auschwitz, consegnando al mondo le prove dello sterminio hitleriano. Rispondiamo colpo su colpo ai tentativi di equiparazione e alle campagne anticomuniste che vengono dai media. #Ulisse #AlbertoAngela