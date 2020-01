I "consigli" della Verdini al Capitano. Toscana, Francesca silura la Ceccardi

Far tesoro della lezione Emilia Romagna. In vista delle Regionali in Toscana, dove il candidato del Centrodestra in base agli accordi spetta alla Lega, il Carroccio locale, Forza Italia e Fratelli d'Italia spingono per evitare un'altra Lucia Borgonzoni e scegliere un candidato dal profilo più moderato. Non solo. Sarebbe stata, già prima della sconfitta in Emilia Romagna, la compagna del Capitano Francesca Verdini a sussurrare a Salvini consigli sul candidato da scegliere in Toscana. Quest'ultima avrebbe grosse perplessità sul nome dell'ex sindaca di Cascina (Pisa) e oggi europarlamentare Susanna Ceccardi, considerata una "estremista" troppo simile alla perdente Borgonzoni. E per questo Salvini avrebbe deciso di spostare la sua attenzione su altri nomi, più civici come il giornalista Mediaset Paolo Del Debbio (che però ha rifiutato già più volte), la costituzionalista Ginevra Cerrina Feroni o i sindaci di Pistoia Alessandro Tomasi e di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ieri a Firenze c' è stato il primo incontro tra i coordinatori regionali del Centrodestra. Il nome uscirà presto. E se non sarà Susanna sarà anche per l'intervento di Francesca.

Foto Diva e Donna