I due pesi e le due misure di Papa Francesco

Nei giorni scorsi il Papa ha denunciato il "dilagare di nuove forme di xenofobia e di razzismo, alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi interessi elettoralidovranno rendere conto davanti a Dio delle scelte che hanno operato". Anche se non palesato, l'obiettivo era colpire ed affondare il governo Lega&Cinquestelle. Quando nel 2016 venne approvata la legge sulle unioni civili, alle insistenze dei giornalisti per avere una sua opinione, papa Francesco rispose che "Non mi immischio nella politica". Due pesi e due misure che per l'ennesima volta confermano le virtù camaleontiche di un vero leaders politico. Neppure Andreotti avrebbe potuto fare meglio.