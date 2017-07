I No Vax e i loro protettori politici

Quello che è successo ieri davanti al Parlamento, con l’aggressione a tre parlamentari Pd da parte di un gruppo di violenti “ No Vax” contrari alla reintroduzione dell’obbligo vaccinale, dà la misura del clima distruttivo che regna in un Paese sempre più in preda a populismi ascentifici e pericolosi, irresponsabilmente sostenuti da qualche forza politica.

E se la posizione oscurantista e ideologica dei Cinque Stelle è ben nota, desta meraviglia che anche la Lega si sia accodata a supporto di una protesta violenta, per mera convenienza elettorale.

I vaccini hanno salvato l’umanità dalle pestilenze -come ha ricordato correttamente il ministro Lorenzin- ed ora che finalmente si pone rimedio ad un atto inconsulto, l’abolizione di fatto dell’obbligo attuato, ricordiamolo, dalla Rosi Bindi, assistiamo a scene da film dell’orrore.

In questo modo, i bambini non vaccinati diverrebbero dei piccoli untori a loro insaputa, spinti da genitori egoisti e violenti.

La scienza, come più volte è stato detto, non è democratica e ne vanno accettati i risultati se seguiti con la corretta metodologia.