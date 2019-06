I ricchi tecnocrati generano povertà. Milano come Los Angeles?

Secondo uno studio condotto da Deutsche Bank Milano è la città più cara al mondo dove poter trascorre un week end ed è la settima città più cara al mondo. Proprio qualche giorno fa la città, per bocca del suo sindaco di sinistra Sala, ha avanzato la richiesta di un referendum per potersi dichiarare Città Stato, rivendicando una propria autonomia economica. I vantaggi pratici per Milano sarebbero soprattutto l’accesso diretto ai fondi europei e l’autonomia in tema di leggi su formazione, lavoro e ricerca. Potrebbe sembrare una trovata esclusivamente nata sull’onda lunga della vittoria dei cosiddetti populisti ma il fatto che la città più ricca d’Italia rivendichi un isolamento dal resto della Nazione trova delle conferme anche all’estero.

In America si sta verificando un fenomeno preoccupante ovvero la concentrazione della maggioranza ricca della popolazione in poche ma affollate città dove si sviluppano i servizi, mentre vaste aree della nazione non avendo più una prospettiva di sviluppo, vengono private dei servizi essenziali. Un esempio di questa trasformazione è Los Angeles dove lo sviluppo delle aziende tecnologiche, le cosiddette start up, non ha portato ricchezza bensì povertà con un aumento dei prezzi spropositato. E’ il primo esempio di come un “capitalismo tecnologico” possa portare grandi ricchezze che restano “immobili” sul territorio, senza una loro redistribuzione nemmeno locale. Una limonata costa 8 dollari, una bicicletta elettrica non meno di 2.600 dollari, l’affitto di un modesto bilocale tocca comodamente i 7.800 dollari al mese. Per decenni questa città di collina, circondata da acqua su tre lati, era stata un rifugio di artisti, scrittori ed attività culturali.

"Questo è un capitalismo senza regole, un capitalismo sfrenato, il capitalismo che distrugge. Non ci sono protezioni sociali", ha affermato il fondatore e presidente di Salesforce, Marc Benioff, abitante di San Francisco da quattro generazioni che, in un'intervista televisiva, ha etichettato la sua città "un disastro". Eppure hanno sede le più rinomate start-up come Uber, Airbnb, Slack, Lyft e Twitter. Ebbene, se sono aumentati i ricchi altrettanto esponenzialmente sono aumentati i poveri a tal punto che l’ONU ha denunciato la città per costanti violazioni ai diritti umani. Il sindaco è stato costretto a formare pattuglie di pulizia urbana dato l’elevato numero di deiezioni umane sui marciapiedi e di aghi infetti. Le strade del centro cittadino sono soffocate dagli autobus dei dipendenti di Google e Apple, aziende beneficiarie di notevoli agevolazioni fiscali. I locali commerciali della classe media stanno tutti chiudendo perché la classe media non esiste più. I ricchi sono sempre più ricchi; la Bay Area ospita più miliardari che in qualsiasi altro posto sulla Terra, uno su 11.600 residenti. I neo ricchi non fanno figli (San Francisco è la città con meno figli rispetto ad un’altra grande città americana) per cui non servono più scuole e pensano solo ad accumulare denaro non redistribuendo la ricchezza. San Francisco è diventata solo una città “predatoria”. Le attività di solidarietà sono scomparse a tal punto che i ricchi hanno intentato una causa contro il Comune che voleva destinare un’area della città ai senza tetto adducendo che la loro aggregazione avrebbe inquinato. I ricchi sono dunque molto ecologisti, come la nostra sinistra in Italia.

In Italia Milano potrebbe essere un avamposto di questa cultura malata americana, frutto del capitalismo terminale. I ricchi dunque non distribuiscono la ricchezza come sosteneva Berlusconi, se la tengono ben stretta. Ma anche la ricca sinistra italiana, quella dei Lerner, Fazio non distribuisce ricchezza ma in questo caso il suo atteggiamento è ancora più grave. Almeno i ricchi americani provocano e disprezzano apertamente la povertà; i sinistri italiani sono invece ricchi e dicono di essere poveri, anzi di volerli aiutare, che è un atteggiamento ancora più ipocrita.