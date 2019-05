Il 5 Stelle veneto spinge per l’autonomia: "È la priorità"

Il 5 Stelle veneto spinge per l’autonomia e ritiene sia una priorità. Intanto a Roma la situazione è delicata, da una parte la Lega che insidia alcuni dei ministeri in quota 5 stelle, dall’altra la leadership di Di Maio non più solida, nonostante il voto positivo uscito dalla consultazione su Rousseau nella giornata di ieri. Ma i pentastellati del Nordest, in questo momento hanno solo un obiettivo: l’autonomia.

AUTONOMIA: ZAIA AL M5S, 'SIAMO AI TEMPI SUPPLEMENTARI '

"Sull'autonomia il popolo si è espresso, al nord ma anche al sud, basti pensare che a parte Campania e Sicilia la Lega ha sorpassato il M5s anche nelle altre regioni del sud, a dimostrazione che l'autonomia non è un limite ma un'opportunità, ed è una questione nazionale. Dobbiamo anche ricordare che l'autonomia nasce dai referendum ed è bene ascoltare la volontà del popolo che si è espresso, 2 milioni 400 mila veneti hanno votato per l'autonomia". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Padova. Riguardo alla richiesta degli esponenti M5s del Veneto a Di Maio di cambiare rotta sull'autonomia, Zaia ha replicato : "Questo è un grande segno di coerenza, ora bisogna passare dalle parole ai fatti perché ormai siamo ai tempi supplementari." "L'autonomia ha già avuto il suo travaglio, quindi adesso vogliamo che si firmi l'intesa come previsto dalla costituzione tra il governo e la Regione Veneto", ha concluso.