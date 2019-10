Il boato choc irrompe nel Palazzo. I commenti dei principali partiti

Il boato clamoroso di 88 parlamentari pronti a passare da Fi e Pd a Italia Viva con Renzi a Palazzo Chigi al posto di Conte irrompe subito nel Palazzo.

Affaritaliani.it ha interpellato sei esponenti dei principali gruppi rappresentati in Parlamento.

Ecco le risposte:

"Mi pare la fake news più clamorosa dell'ultimo mese" - Franco Mirabelli, vicecapogruppo del Partito Democratico al Senato.

"Mi sembra davvero fantapolitica" - Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

"A me non risulta, ma il problema non è passare di qua e di là o chi va al posto di chi. Il problema è fare" - Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva.

"E' una baggianata" - Giorgio Lovecchio, deputato del Movimento 5 Stelle.

"Non ne so nulla, sto lavorando dalla mattina alla sera sul territorio per le Regionali. Mi sembra assurdo" - Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia.

"(ride) Beh, significherebbe una maggiore instabilità e la caduta del governo in tempi rapidi. Ma non ne ho notizia" - Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.