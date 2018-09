Il canto del cigno di Berlusconi: "M5S erede della peggiore sinistra '900"

"Il vertice" del centrodestra "ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti. Salvini ha delle uscite che non sono gradevoli e accettabili da perte nostra. Forse deve tentare di non far scoppiare un diverbio assoluto con i Cinque Stelle, quel diverbio che noi auspichiamo anche presto". Così Silvio Berlusconi, intervenendo alla kermesse di Fiuggi. Poi, parlando dell'esecutivo, aggiunge: "Ci troviamo a fare i conti con questo governo dove ci sono due squadre una, quella della Lega, che si è presentata agli elettori con un programma scritto al 95 per cento da noi, e l'altra, il M5S che si sta rivelando come un erede della peggiore sinistra del Novecento". Il leader azzurro parla del Movimento Cinquestelle come di un "nemico dello sviluppo, delle imprese, delle infrastrutture, ferocemente giustizialista, propenso a un ritorno delle nazionalizzazioni, critico in modo assoluto nei confronti della Ue". Quindi rincara la dose: "Il decreto dignità non ha niente di dignitoso. Ha rivelato che questo governo, e soprattutto i 5 Stelle, sono nemici delle imprese e del mercato".

Manovra, Berlusconi: se si alza deficit sarebbe disastro

"Se con la manovra alzassimo il deficit e l'Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani.