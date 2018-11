Il caso del padre di Di Maio, M5S: da Luigi totale trasparenza

"È disonesto intellettualmente chi paragona il caso del padre di Di Maio a quello dei padri di Renzi e Boschi. Il tema non sono gli eventuali illeciti dei padri, ma le concrete azioni che i figli avrebbero fatto a vantaggio dei padri. Il nostro vicepremier non ha agevolato né ha utilizzato il proprio ruolo per aiutare l'impresa del padre, a differenza di quello che Boschi ha cercato di fare per Banca Etruria. Né il padre di Di Maio ha cercato di utilizzare il ruolo del figlio per chiudere affari, come avvenuto nel caso Consip che ha coinvolto la famiglia Renzi. Il Pd e i suoi alleati fanno di tutta l'erba un fascio per dimostrare che tutti sono uguali e che così fan tutti. Noi siamo diversi. Lo dimostrano proprio le azioni di Di Maio, che si è subito messo a disposizione delle Iene, prendendo pubblicamente le distanze rispetto alle eventuali irregolarità che il padre avrebbe compiuto in totale autonomia dal figlio. Ma i cittadini sanno la verità e li giudicheranno alle elezioni." Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati.