L’effetto Russia non penalizza la Lega di Matteo Salvini. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg di la7 di Enrico Mentana, nell’ultima settimana il Carroccio è salito dello 0,2% raggiungendo il 37,7%. Il Pd in prima fila nell’accusare il ministro degli Interni su Moscopoli, perde 0,7% e scende al 22%. M5s in crescita di mezzo punto al 17,9%. Forza Italia al 7% (+0,2) e FdI al 6,4% (-0,2).