Il Colle vuole Franceschini premier? Voto a maggio se il M5S dice no. Rumor

Clamoroso rumor dai palazzi romani dei potere all'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Dopo i risultati del voto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella spingerebbe - condizionale d'obbligo - per sostituire Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali e capo-delegazione del Partito Democratico nel governo. Non solo. Se il Movimento 5 Stelle non accettasse il piano del Quirinale, si andrebbe ad elezioni politiche anticipate a maggio.