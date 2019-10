Il Def ricompatta il Centrodestra. Emendamenti comuni Lega, Fi, Fdi

"Il tavolo dei capigruppo del centro-destra alla Camera si è riunito per una prima analisi sulla Nota di aggiornamento al Def. L'obiettivo del tavolo è quello di coordinare l'attività di opposizione dei deputati del centro-destra sui temi più rilevanti previsti in calendario. Oltre a stabilire un metodo di lavoro, che prevedrà riunioni prima delle principali conferenze dei capigruppo, i tre presidenti hanno condiviso l'obiettivo di presentare una risoluzione unitaria alla Nota di aggiornamento al Def. In vista della legge di Bilancio il centrodestra presenterà emendamenti comuni in difesa dei risparmi del patrimonio degli italiani". Così in una nota i capigruppo alla Camera di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: Riccardo Molinari, Mariastella Gelmini e Francesco Lollobrigida.



"Esprimiamo forti critiche al Nadef. Rispetto all'anno scorso, il deficit aumenta. Mancano misure strutturali per abbassare le tasse a favore dei lavoratori. Quella sul cuneo fiscale, a quanto pare di circa 10 euro al mese in busta paga, è un intervento ridicolo. Occorre fare di più. Non è chiaro se il governo intenda rimodulare le clausole Iva. Siamo nettamente contrari all'aumento dell'Iva per chi usa i contanti. E' in dubbio il nuovo regime dei minimi che è stato approvato nella scorsa legge di bilancio: quello fino a 65mila euro rischia di essere snaturato, mentre per quello fino a 100mila euro c'è la volontà di sospenderlo. Non c'è alcun accenno alla Flat tax. Ribadiamo inoltre la richiesta di sospendere il Reddito di cittadinanza finché non saranno avviati i controlli previsti dalla legge e finché non sarà data ai comuni la possibilità di poter disporre del lavoro delle persone che beneficiano di questo sussidio, cosa che ancora non è stata fatta".