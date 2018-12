Il dl fisco è legge. Ok fiducia sull'anticorruzione

Dl fisco: via libera Camera con 272 sì, è legge

Con 272 voti favorevoli, 143 voti contrari e 3 astenuti, l'Aula di Montecitorio approva il decreto fiscale. Gia' licenziato dal Senato e approvato da Montecitorio senza modifiche, il provvedimento diventa legge. Nel pomeriggio era arrivato il via libera dell'Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto fiscale. I voti favorevoli sono stati 310, i voti contrari 228, gli astenuti 4.

Anticorruzione: ok da Senato a fiducia con 162 sì. Torna alla Camera

L'aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl anticorruzione, con 162 voti favorevoli, 119 contrari e un astenuto. Il provvedimento torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

Anticorruzione: M5S, pochi giorni e avremo prima vera legge

"Lo abbiamo promesso ai cittadini italiani e andiamo avanti. Oggi lo Spazzacorrotti e' stato approvato al Senato e torna alla Camera dei Deputati per la definitiva approvazione". Lo si legge in una nota del M5s del Senato. "Abbiamo corretto l'emendamento vergognoso sul peculato, che voleva alleggerire la gravita' del reato. Stiamo dimostrando che quando c'e' la volonta' politica una legge non necessita' di anni per essere approvata, soprattutto quelle che sono necessarie per la vita democratica del Paese. Lo Spazzacorrotti e' la prima vera legge anti corruzione che viene varata in Italia da dopo Tangentopoli. Una legge che introduce il daspo per i corruttori che non potranno piu' avere a che fare con la Pubblica Amministrazione, l'agente infiltrato, la possibilita' di avere sconti di pena per chi collabora con la Giustizia e restituisce quanto rubato. Passi importanti per ridare fiducia nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, passi importanti per ricostruire un tessuto economico sano. Gli investimenti in Italia sono difficili perche' siamo avvertiti come uno dei Paesi piu' corrotti in Europa. E' il tempo di dire basta, di invertire la rotta e di creare un'economia sana e onesta. Un'economia di vera concorrenza che produce posti di lavoro, che crea occupazione stabile". "La corruzione ha devastato l'economia e la fiducia. Questa - conclude la nota - e' una legge che ha una portata storica e di cui i benefici saranno subito avvertiti con la definitiva approvazione nei prossimi giorni".