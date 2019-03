Il fascismo di Tajani arriva a Bruxelles. E adesso il presidente trema...

Antonio Tajani nell'occhio del ciclone. Ospite radiofonico ieri sera al programma "La Zanzara" su Radio24, incalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani, Tajani si è lasciato andare a giudizi inaccettabili sul fascismo e la figura di Mussolini che hanno scatenato la polemica politica.

Una volontà di visibilità a livello mediatico risultata però un'arma a doppio taglio per il delfino designato di Silvio Berlusconi che, così facendo, è stato asfaltato dalla lingua tagliente del giornalista radiofonico Giuseppe Cruciani, finendo ingenuamente al centro di un nuovo caso.

Il guaio è che la questione ha superato i confini nazionali ed è arrivata a Strasburgo, dove Tajani è presidente del Parlamento europeo. E qui sono esplose le critiche: dai Socialisti e Democratici, che hanno chiesto un passo indietro di Tajani, a Guy Vehofstadt, capogruppo dell'Alde, che lo ha criticato aspramente per la sua mancanza di neutralità politica, accusandolo di "usare il Parlamento per la campagna elettorale".

Tajani però non è nuovo a certi scivoloni mediatici e, anzi, si fa notare ancora una volta negativamente a poca distanza dalle recenti affermazioni in occasione della Giornata del ricordo per la commemorazione delle vittime della foibe di Bosavizza: “Viva Trieste, viva l’Istria italiana, viva la Dalmazia italiana, viva gli esuli italiani, viva gli eredi degli esuli italiani”. Parole che hanno indignato Croazia e Slovenia.