Il Governatore leghista Zaia: "Tav e autonomia o il governo si ferma"

La crisi di governo sulla Tav non ci sara', "sono convinto di no, se non si riuscisse a risolvere questo problema vorrebbe dire che non si ha a cuore cio' che riguarda i cittadini. Se la mettiamo sul piano del consenso e' lampante che con la democrazia vincerebbe il si'. A questo punto, chi amministra puo' solo correggere il tiro. Se si dicesse no all'opera, da me in Veneto si direbbe che si e' fuori dalla storia". Lo dice a Repubblica Luca Zaia, governatore del Veneto che sull'ipotesi elezioni risponde: "Non mi spingo a dire tanto a pochi mesi dalla nascita del governo.



Ma per quanto riguarda la Lega, la partita e' in mano a Salvini, che ha dietro monoliticamente tutti noi". Alla domanda se sia percorribile la strada di un nuovo dialogo con la Francia suggerita dal premier, Zaia risponde: "Se al tavolo uno si siede partendo dal presupposto che non serve a niente diventa un'agonia". "Ho il massimo rispetto dei grillini, - aggiunge quindi parlando del M5s in Veneto - da me sono all'opposizione ed e' giusto che la facciano. Certo e' che in Veneto dove c'e' la Pedemontana veneta, che ho sbloccato coinvolgendo tutte le istituzioni, pur di fare opposizione loro hanno pubblicato un video sbagliato dove si vede un cantiere inesistente".



E' la prova che e' difficile governare insieme con i Cinque Stelle? "La verita' - osserva - e' che ci si dovrebbe concentrare sulle legittime aspettative dei cittadini e torniamo a Rousseau. Un altro esempio? L'autonomia". "E' nel contratto di governo - ricorda - e non serve un interprete per leggerlo. Ormai ci sono diciassette Regioni che la chiedono. Due hanno fatto pure un referendum. Non siamo dei barricaderi o degli scappati di casa".