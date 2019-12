"Il governissimo di Giorgetti? Vecchia politica della poltrona"

Intervento per Affaritaliani.it di Francesco D'Uva, deputato questore del MoVimento 5 Stelle alla Camera



Proviamo a ricapitolare: Salvini gioca a fare il moderato perché sta perdendo consenso. Giorgetti vuole fare il 'governissimo', ma lo dice prima ai suoi avversari che ai suoi (finti) alleati. La Meloni non perde occasione per travestirsi da 'nuovo che avanza', ma Berlusconi rimane sempre il volto del centrodestra. Le persone, forse per la prima volta nella storia, scendono in piazza in massa contro l'opposizione e non contro il Governo.

Nel frattempo al Senato hanno raccolto le firme per fare il referendum contro il taglio dei parlamentari, perché vogliono tenersi strette le poltrone e pensano che sia un modo per far cadere il Governo e andare al voto salvando privilegi, capre e cavoli.

Intanto però c'è una maggioranza che vota regolarmente i provvedimenti in Aula, come una Manovra che evita l'aumento dell'Iva, che contiene l'eliminazione del superticket e il taglio del cuneo fiscale, che prevede più soldi in busta paga. Ma che soprattutto è stata fatta, nonostante qualcuno abbia preferito far cadere il Governo e scappare piuttosto che affrontarla. C'è l'Italia, quella vera, fatta di donne e uomini che si alzano la mattina per affannarsi la pagnotta, a cui non interessa il 'timing' della legge elettorale rispetto al referendum, in modo da calcolare quando conviene andare a votare. C'è un Paese che vuole la crescita, che vuole superare le condizioni di povertà assoluta e rilanciare l'economia. C'è un Paese che vuole lavorare, studiare, fare figli.

Però la vecchia politica continua a parlare di 'governissimo' e sistema migliore per conservare la poltrona.

Disposto fin da ora a scendere in piazza per ripetere all'infinito che per il MoVimento 5 Stelle la politica non è questa, ma ciò che abbiamo già fatto e stiamo facendo per rispondere ai reali bisogni degli italiani: decreto Dignità, Reddito di Cittadinanza, legge anticorruzione, supporto concreto alle Forze dell'Ordine, provvedimenti per difendere l'ambiente.

So che abbiamo fatto degli errori. Su alcuni abbiamo recuperato, per altri versi stiamo ancora migliorando. Ma stiamo facendo politica, tutto il resto sono tattiche da prima repubblica, chiacchiere da bar e inganni sulla pelle e con le tasche degli italiani. Basta prese per i fondelli.

Sono curioso di vedere chi ha il coraggio di dire le cose come stanno, se i finti sovranisti Meloni e Salvini o la casta berlusconiana.