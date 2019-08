Il M5S fa quadrato attorno a Di Maio:"Chi tocca Luigi attacca ciascuno di noi"

"Chi tocca il nostro capo politico attacca ciascuno di noi. Il M5s e' un monolite. Qualche volta ci siamo espressi a piu' voci ma quello che e' successo in questo mese di agosto ci ha ricompattato". Lo ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli in conferenza stampa.



Governo, Patuanelli: Di Maio vicepremier? Non e' tema attuale - "Di Maio vicepremier? Non ci stiamo interessando di questo tema in questo momento. Non ne abbiamo parlato neppure con la controparte. Noi adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che non sono interessati a sapere chi fa che e dove". Lo ha detto il capogruppo al Senato del M5s Stefano Patuanelli in conferenza stampa

Governo: Patuanelli, non si parla di poltrone, neppure la mia - "Leggo il mio nome tra quelli potenzialmente interessati da una poltrona. Io ho avuto una vita professionale che mi faceva guadagnare bene, quello che mi interessa e' il contributo che ho dato in Parlamento, in commissione trasporti. Per il M5s questo e' il tema fondamentale". Cosi' il capogruppo M5s in Senato Stefano Patuanelli.

Governo: D'UVa, non ci interessano poltrone, noi le tagliamo - "Al M5s non interessano le poltrone, il M5s ha dato disponibilita' a continuare il governo perche' vuole dare continuita' ad un progetto che e' stato interrotto: un progetto che guarda caso riguarda anche il taglio dei parlamentari". Cosi' il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva in conferenza stampa.