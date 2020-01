Il M5S fa quadrato intorno a Di Maio. Castelli: "Sto con Luigi". Da D'Uva a...

Dopo il retroscena pubblicato questa mattina da Il Fatto Quotidiano, prontamente smentito dallo staff di Di Maio, il MoVimento 5 Stelle ha subito fatto quadrato attorno al proprio capo politico.

Diversi i post a sostegno di Di Maio. Il sottosegretario Di Stefano su Facebook: 'Riconosco benissimo i volti di chi al mio fianco ha fatto crescere quel progetto fino a divenire il sogno che stiamo vivendo di cambiare in meglio il nostro amato Paese. Tra questi volti c'è quello di Luigi Di Maio, persona onesta, instancabile e innamorata dell'Italia'.

Anche la vice ministra Laura Castelli è intervenuta sul tema scrivendo: 'Io sto con Luigi, per tutti i motivi che ho sempre manifestato e per i quali mi sono sempre spesa. Per me nessuno lo può sostituire e continuerò a sostenerlo'.

Il Questore Francesco D’Uva ribadisce: 'Luigi Di Maio rappresenta il MoVimento per ciò che realmente è. Io so che il mio posto è qui, nel MoVimento e al fianco di Luigi. Come il primo giorno, in mezzo a chi vuole dedicarsi davvero ai problemi del Paese, ma soprattutto alle soluzioni'.

Anche Anna Macina affida a Facebook il suo pensiero: 'Nessuno dovrebbe dimenticare cos’è il Movimento e cosa ha fatto e sta facendo Luigi Di Maio. Troppo comodo adesso contestare tutto e tutti dimenticando come, quando e con quali strumenti si è stati eletti e quali impegni sono stati sottoscritti'.

Le fa eco Sergio Battelli che, sempre sui social, scrive: 'All'accusa mossa a Luigi Di Maio di essere 'l'uomo solo al comando' ormai credono solo coloro che lo vogliono far fuori politicamente. La struttura composta dai facilitatori nazionali e regionali è la dimostrazione che il M5S sta cambiando davvero'.

La deputata Angela Ianaro aggiunge: 'Se oggi sono qui in Parlamento lontano dai 'miei studenti' è per lottare per quegli ideali di onestà e di giustizia che per me hanno ancora un valore, ed è grazie anche a Luigi Di Maio ed alle persone che hanno creduto in quel progetto se tutto questo un giorno potrà realizzarsi'.