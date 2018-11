Il M5S valuta l'espulsione dei 'ribelli'. Ma Fattori: terrorismo psicologico

Tensione nel M5S dopo il voto sul dl Genova. Di Maio riunisce ministri e capigruppo per valutare le sanzioni contro i senatori 'ribelli' Nugnes e De Falco, che hanno provocato il passo falso del governo, battuto in commissione al Senato sul condono a Ischia contenuto nel decreto. Il vertice dei 5Stelle pensa all'espulsione dal gruppo. Il voto in dissenso è 'gravissimo' secondo il vicepremier.

"Porremo rimedio in Parlamento, certo che in Italia c'è troppo abusivismo...", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio Anch'io, su Radio Rai 1, commentando il voto in Commissione.

E in diversi vanno all'attacco dei dissidenti. "De Falco aveva detto 'torna a bordo!'. Io gli dico: se non ti trovi, torna a casa", dice il sottosegretario M5S Stefano Buffagni. "De Falco - osserva Buffagni - rimane un genio che si sente troppo genio rispetto al gruppo. Ha votato contro e senza preavviso insieme con Pd e Fi. Noi dobbiamo tenere in piedi i conti del Paese, non quelli della famiglia De Falco", conclude.

"Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese dovrebbe tornarsene a casa. Lo squallore della politica del passato era sentire promesse che non venivano mantenute perché qualcuno pensava prima ai propri interessi economici, mediatici, ideologici, privati anteponendoli a quelli del Paese. Siamo stati eletti per dare risposte a questo. Ai genovesi, alle vittime di terremoto, alluvioni e altre emergenze. Per essere compatti e portare a casa il risultato", dica anche il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S) commenta su Fb il voto degli ortodossi M5S al Dl Genova.

Ma c'è anche chi li difende: "Un sentito GRAZIE ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Elena Fattori a proposito del voto di ieri dei suoi colleghi in commissione sul decreto per Genova. "Grazie - aggiunge - anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle".

"Conseguenze? Chiedetelo agli amici del M5S", ha aggiunto. "Certo che se una ha avuto casa distrutta e attendeva anni una autorizzazione di concessione edilizia, un diritto ce l'ha. Detto questo in Italia s'è costruito troppo e male", ha aggiunto.