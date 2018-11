Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rinnova la Commissione Via-Vas

Spesso l’opposizione dice che il governo del cambiamento giallo-verde non cambia nulla e la parola “cambiamento” viene utilizzata in modo ironico sui social e sui media.

In realtà le cose non stanno così e basta guardare quanto fatto finora per rendersene conto.

Il programma si sta perseguendo con tenacia e determinazione.

In campo ambientale, ad esempio, c’è un grande cambiamento rispetto al passato.

La portavoce del ministro Costa, la giornalista Stefania Divertito, raggiunta telefonicamente da Affaritaliani, ci ha raccontato ieri della soddisfazione del ministro per essere riuscito in tempi brevissimi a mandare a casa la vecchia commissione e a fare il bando per la nuova.

Finalmente la vecchia Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, Via/Vas, se ne va a casa dopo essere stata nominata addirittura 10 anni fa dall’allora ministro Stefania Prestigiacomo. Doveva durare tre soli anni, ma incredibilmente è ancora lì.

La Via/Vas non è molto nota al grande pubblico ma è assolutamente fondamentale per gestire le opere e le infrastrutture strategiche nel nostro Paese. È proprio il suo parere infatti che permette poi di realizzarle o meno ed è quindi chiaro quindi evidente che su di essa si appuntino spesso interessi e appetiti.

I ministri che si sono susseguiti non sono riusciti (o non hanno voluto) mandarli a casa e il ministro Galletti, l’ultimo, dopo aver atteso molto tempo ha fatto un paio di nomine bocciate dalla Corte dei Conti per via dei CV non adatti. Nel frattempo i membri sono stati pagati dai cittadini fino a quando il nuovo Ministro dell’Ambiente Sergio Costa non ha bloccato gli ultimi atti amministrativi di Galletti.

Da ambientalista, oltre che da giornalista, avevo auspicato un’azione in tal senso: appena fu eletto il nuovo ministro:

http://www.logos-rivista.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=1115

Un mese fa il ministro Costa ci aveva ribadito in una intervista la sua determinazione per la nuova Commissione:

http://www.affaritaliani.it/politica/sergio-costa-ministro-dell-ambiente-ad-affari-tap-ho-chiesto-verifiche-564614.html

ed è stato di parola, oltre che velocissimo.

Si tenga conto che la Commissione precedente era stata fortemente attaccata dalla stampa a causa di conflitto di interesse ed ebbe anche un membro arrestato. L’iter e le vicissitudini sono riportate qui:

http://www.affaritaliani.it/politica/il-ministro-costa-blocca-le-nomine-di-galletti-547866.html

Il ministro Costa è stato voluto fortemente da Luigi Di Maio e i Cinque Stelle stessi, quando erano all’opposizione nella legislatura precedente, furono gli unici a protestare per quello che stava succedendo con la Commissione Via:

http://www.movimento5stelle.it/parlamento/ambiente/2016/12/commissione-via-il-ministro-chiarisca-subito.html

L’altro ieri il ministro ha reso noto i requisiti che i nuovi membri. Finalmente sono richieste alte professionalità specifiche (tra cui la laurea), niente condanne (anche non passate in giudicato) o rinvii a giudizio sulla Pubblica Amministrazione o su reati ambientali.

Inoltre una norma per evitare che vecchi membri che hanno fatto già 8 anni di Commissione (compresa l’ultima prorogatio) riciclino un’altra volta in uno scenario “zombesco”.

Un taglio netto con il passato.

La suddivisione sarà: 25 esperti in ambito ambientale, 4 in ambito economico, 8 in ambito giuridico e 3 nell’ambito della salute (novità) e sarà anche costituito un “comitato istruttorio” che valuterà le “manifestazione di interesse” corredata da Cv dei candidati.

Se non è un cambiamento questo dopo anni di discrezionalità assoluta non si vede proprio cos’altro potrebbe esserlo.