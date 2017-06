Il Papa incontra Mattarella: dignità al lavoro e impegno comune per i migranti

Papa: serve politica fattiva per la famiglia

"Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia, primo e principale luogo in cui si forma la persona-in-relazione, sono le condizioni dell'autentico sviluppo sostenibile e di una crescita armoniosa della societa'". Lo ha sottolineato Papa Francesco nel discorso al Quirinale. Secondo il Papa, famiglia e lavoro "sono due pilastri che danno sostegno alla casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito non rassegnato e timoroso, ma creativo e fiducioso". "Le nuove generazioni - ha scandito Bergoglio - hanno il diritto di poter camminare verso mete importanti e alla portata del loro destino, in modo che, spinti da nobili ideali, trovino la forza e il coraggio di compiere a loro volta i sacrifici necessari per giungere al traguardo, per costruire un avvenire degno dell'uomo, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia e nella societa'".

Papa: rafforzare legami tra gente e istituzioni; Chiesa vicina

"Da tutti coloro che hanno responsabilita' in campo politico e amministrativo ci si attende un paziente e umile lavoro per il bene comune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni, perche' da questa tenace tessitura e da questo impegno corale si sviluppa la vera democrazia e si avviano a soluzione questioni che, a causa della loro complessita', nessuno puo' pretendere di risolvere da solo". Lo ha detto Papa Francesco nel discorso al Quirinale. Il Papa si e' soffermato poi sul ruolo della Chiesa al servizio del bene comune. "La Chiesa in Italia - ha detto - e' una realta' vitale, fortemente unita all'anima del Paese, al sentire della sua popolazione. Ne vive le gioie e i dolori, e cerca, secondo le sue possibilita', di alleviarne le sofferenze, di rafforzare il legame sociale, di aiutare tutti a costruire il bene comune".

Mattarella a Papa: istituzioni siano responsabili

La visita del Papa sollecita, insieme al suo magistero, alcune riflessioni la prima di queste "la dimensione della responsabilita' chiamata a declinarsi, quotidianamente, all'interno delle istituzioni, per affermare quei valori della centralita' della persona, di giustizia, di solidarieta', di condivisione che sono iscritti nel nostro dettato costituzionale e sono anche alla base di tante manifestazioni della testimonianza della Chiesa cattolica". Cosi' Sergio Mattarella a Papa Francesco al termine della visita al Quirinale. (AGI) Ted/Msc